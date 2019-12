VIDEO. Kylian Mbappé protagoniza el momento más bello del 2019 

El futbolista francés Kylian Mbappé protagonizó este sábado uno de los momentos más bonitos que ha dado el futbol durante este año.

Y es que un intrépido niño burló la seguridad y saltó al terreno de juego.

Donde se desarrollaba el duelo entre PSG y el Amiens por la liga francesa.

Se jugaba el minuto 90’, y todo estaba por terminar, cuando las cámaras de la televisión captaron a un niño correr hacia el juvenil Mbappé.

You can’t condone supporters running into the pitch, but this might be the best book signing ever. A young reader too. #PSGASC #BookSigning #Mbappe pic.twitter.com/DMgu4HD4Js

— Chris Wilson (@CNL_Christopher) December 21, 2019