Suzy Cortez apoya a Lionel Messi con unas candentes fotografías

La Miss BumBum World 2019 y fiel seguidora de Lionel Messi, Suzy Cortez, ya publicó una serie de fotografías en apoyo al “10” a pocas horas de que se desarrolle el duelo entre Barcelona y Real Madrid.

La extravagante modelo publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías y un mensaje de aliento para el cuadro culé.

O @FCBarcelona vai golear o timinho de Madrid nessa quarta-feira. Placar do #ElClásico 6-0, com GOAT #Messi marcando 3 gols, @LuisSuarez9 2 gols e 1 gol do melhor zagueiro do mundo @3GerardPique. #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/Y8KwmNvZiJ

— Suzy Cortez (@SuzyCortez_) December 18, 2019