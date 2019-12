VIDEO. La impactante cortada que sufrió un arquero de Hockey después de un choque

El hockey es uno de los deportes más peligrosos que existe en todo el mundo y que se practica usualmente en países con temperaturas bajas.

Un impactante episodio se vio en la Liga de Hockey de Ontario (HLO) en Canadá.

La victima fue Tucker Tynan, un joven de 17 años que ataja para los Niagara IceDogs.

Tucker Tynan is stable and underwent surgery. Here’s hoping for a full recovery.

El tétrico momento se dio en medio del partido en el que su equipo se enfrentó a los London Knighhts por la división juvenil.

Lamentablemente, el arquero no pudo continuar después de recibir un corte en el muslo por parte de un rival que se rebaló con la cuchilla de los patines por delante.

El filo de una de las cuchillas del patín traspasó las protecciones y Tynan no se pudo levantar después del impacto.

During the OHL game between the Niagara IceDogs and the London Knights, Niagara goaltender Tucker Tynan went down after being severely cut in the leg by a skate. The game was postponed and Tynan is thankfully in a stable condition pic.twitter.com/YD2thQMZaA

*Warning: This video isn't for the fainthearted*

El personal médico del Niagara IceDogs se lanzó sobre el jugador para intentar detener la hemorragia ante la atenta mirada de los seguidores en las gradas.

Afortunadamente lograron detener la hemorragia y fue trasladado de urgencia al hospital más cercano.

Momento conmovedor se dio cuando fue retirado en medio de aplausos del público presente y con la compañía de sus compañeros hasta la salida.

My thoughts are with Niagara IceDogs goalie Tucker Tynan right now. Praying for a full recovery for him. Just terrible seeing someone get injured like that 🙁 He's been such a warrior in net for us. Game has been postponed. pic.twitter.com/ySuHkVGAmQ

Las redes sociales del Niagara IceDogs estuvieron informando a sus seguidores sobre el estado de salud de su jugador.

Después de algunas horas de incertidumbre, llegaron las buenas noticias para los seguidores de la institución.

Tucker’s surgery was a success. He is stable and safe in hospital.

Por su parte, el gerente general del equipo, Joey Burke, aseguró que el arquero “está en condiciones estables y de buen humor”.

Además reveló que el músculo de Tynan estaba “completamente desgarrado” pero que, afortunadamente, su arteria femoral no fue cortada, algo que hubiera complicado las cosas aun más.

“The worst is behind us and we’re looking forward to working together and moving forward”

General Manager Joey Burke met with the media today.

Burke highlighted the importance of the work of the IceDogs and Knights training and medical staff in the arena. pic.twitter.com/IvmcPARFDi

— Niagara IceDogs (@OHLIceDogs) December 14, 2019