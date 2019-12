Así le fue a la guatemalteca Nicole Rodríguez en el Mundial de Ciclismo de Pista de Brisbane 2019

La atleta nacional Nicole Rodríguez finalizó el sábado su participación en el Mundial de Ciclismo de Pista.

Mismo que se llevó a cabo en Brisbane, Australia.

La guatemalteca había clasificado a la primera ronda de la especialidad del keirin.

Y fue ubicada en el heat 3, junto a ciclistas de Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, China, Taipei y Hong Kong.

Ese heat le dio la clasificación a la segunda ronda a las competidoras Ellesse Andrews (NZL) y Stephanie Morton (AUS).

La guatemalteca Rodríguez tuvo que disputar un repechaje para buscar avanzar a dicha instancia luego de haber quedado en el sexto puesto.

Durante la ronda de los repechajes, Nicolle Rodríguez quedó encuadrada en el heat 4.

Junto a ciclistas de Corea del Sur, Italia, Hong Kong y Gran Bretaña.

Dicho heat fue ganado por Wai Sze Lee de Hong Kong, quien avanzó a la siguiente ronda.

Rodríguez ubicada en el puesto 3 de 5, ya no pudo avanzar, y quedó a puertas de poder ingresar a la segunda ronda (finalistas).

La final de la prueba del keirin 200 metros del Mundial de Ciclismo de Pista de Brisbane, Australia, fue para la colombiana Martha Bayona Pineda (11.364).

Asimismo, la medalla de plata fue para la australiana Stephanie Morton.

Además, el tercer lugar, medalla de bronce, lo obtuvo la belga Nicky Degrendele.

Por último, la ucraniana Liubov Basova, la neozelandesa Natasha Hansen y la polaca Nikola Sibiak fueron cuarto, quinto y sexto respectivamente.

Double Keirin gold for Colombia as @MarthaBayona14 wins the women’s final to add to @qaspita’s victory yesterday!

🇨🇴🥇🇨🇴🥇#TissotUCIWorldCup pic.twitter.com/gXmBMA3yCa

— UCI Track Cycling (@UCI_Track) December 15, 2019