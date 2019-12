Equipo de Xavi Hernández es el rival de Monterrey en el Mundial de Clubes 

El Al Sadd catarí, entrenado por el exfutbolista español Xavi Hernández y campeón del país anfitrión, venció este miércoles 3-1 en la prórroga al Hienghène Sport de Nueva Caledonia.

Y será el rival del Monterrey mexicano en cuartos de final el próximo sábado.

Los 'rayados', representantes de la zona Concacaf, estuvieron en la grada del estadio Jassim Bin Hamad de Doha para seguir el partido inaugural.

Y con ello, conocer a su primer adversario en ese torneo FIFA.

La lógica se cumplió pese a que los anfitriones tuvieron muchos más problemas de los esperados para superar el debut ante el campeón de Oceanía.

El argelino Baghdad Bounedjah abrió el marcador para el Al Sadd en el minuto 26.

Metió el pie en el área en un centro desde la izquierda.

Al principio de la segunda mitad, los neocaledonios igualaron por medio de Amy Roine (49).

Ambos tantos fueron validados después de ser revisados mediante el sistema de videoarbitraje (VAR).

El partido fue a la prórroga y allí decidió para los cataríes un tanto de Abdelkarim Hassan (minuto 100) en un tiro libre indirecto.

Además, el portugués nacionalizado catarí Pedro Miguel, apodado 'Ró-Ró', firmó el 3-1 definitivo en el 116.

El VAR sirvió para anular dos tantos al Al Sadd, obra de Akram Afif en los últimos instantes de la primera mitad.

Y de Hassan Al Haydos mediada la segunda parte.

Xavi conquistó dos Mundiales de Clubes cuando vestía los colores del Barcelona.

Y ahora tiene como desafío poder lograr el primer título para Catar en esta competición, con la que la FIFA despide su año futbolístico.

El sábado, Al Sadd y Monterrey se enfrentarán en uno de los dos duelos de cuartos de final.

De ese cruce, saldrá el adversario del miércoles 18 del Liverpool inglés.

'The Reds' clasificaron de oficio para las semifinales y principal favorito al título en calidad de campeón de Europa.

Our Algerian frontman Baghdad Bounedjah was chosen as the Man of the Match in the #ClubWC opener against Hienghene Sport#AlSadd #Qatar2019 pic.twitter.com/LbWdF6lbBe

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) December 11, 2019