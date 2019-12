Joshua vence a Andy Ruiz y recupera el trono de los pesos pesados

El británico Anthony Joshua derrotó a los puntos al estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz jr.

Y recuperó el trono de los pesos pesados en un combate celebrado este sábado en las afueras de Riad.

Seis meses después de la sorprendente victoria del púgil norteamericano, Joshua recuperó los cinturones de campeón de la AMB, la OMB y la FIB.

Y lo hizo en una pelea que se fue a los 12 asaltos y en la que el británico se impuso unánimemente a los puntos.

En el llamado 'Combate de las Dunas', Joshua impuso su capacidad atlética y pugilística a la mayor pegada de Ruiz.

Boxeador que había sorprendido al británico el pasado mes de junio en Nueva York, al infligirle la primera derrota de su exitosa carrera con un KO en el 7º asalto.

Las puntuaciones de los jueces no dejaron dudas: dos dieron vencedor al británico por 118-110 y el tercero aumentó la diferencia a 119-109.

Con esta victoria, la 23ª del púgil británico de 30 años (21 por nocaut), Joshua pone fin al breve reinado de Ruiz en la categoría reina del boxeo, dejando al norteamericano con una tarjeta de 33 victorias (22 por KO) y dos derrotas.

"La primera vez (que fue campeón del mundo) fue tan bonito que me había dicho que tenía que repetir", declaró el campeón olímpico en 2012.

"Le hice daño, pero no le noqueé. Me propuse corregirlo y volver a ganar", añadió.

"Esta noche quería dar una clase magistral de boxeo y mostrar lo fundamental de este hermoso deporte: golpear y no ser golpeado", comentó Joshua.

Andy Ruiz, que se queda con una tarjeta de 33 victorias (22 por KO) y dos derrotas, admitió la superioridad del rival y que no preparó bien la pelea.

Tras su inesperado triunfo en junio, "me volví un hombre noctámbulo", dijo.

"No me preparé como debía. Gané demasiado peso… pero no quiero poner excusas. Me ganó", refirió Ruiz, también de 30 años.

