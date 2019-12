VIDEO. Keylor Navas habla de cómo fue su salida del Real Madrid

El portero costarricense Keylor Navas dio una entrevista exclusiva al programa El Chiringuito de Jugones, y ahí dio detalles importantes, que no se sabían hasta ahora, sobre su marcha del Real Madrid.

Navas, hoy figura del PSG en Francia, habló también de cómo fue el fichaje que lo llevó, después de una gran actuación en el Mundial de Brasil 2014, al equipo más laureado de Europa: el Real Madrid.

Asimismo, el tico, que a inicios de año estuvo en Guatemala junto a su selección y cayeron ante Guatemala 1-0, tuvo palabras de agradecimiento para el técnico francés Zinedine Zidane.

Keylor Navas y la entrevista en El Chiringuito

Respecto sobre su salida del conjunto blanco, la cual se oficializó el pasado 2 de septiembre, Keylor Navas aseguró no saber los motivos por los cuáles el club dejó de contar con él.

VIDEO. Keylor Navas y Jorge Campos tienen un gesto especial con Comunicaciones La afición crema se mostró agradecida con las leyendas del futbol mundial.

A continuación te presentamos parte de la entrevista que concedió Keylor Navas al programa español de El Chiringuito:

¿Cuál fue el motivo de tu salida del Madrid?

Para mí eso es pasado, y siempre intento quedarme con las cosas buenas. Con Zidane tengo experiencias buenas, me defendió muchísimas veces y le agradezco la confianza que tuvo en mí. Luego hay cosas que pasan y no sé por qué pasan, pero pasan.

¿Te falló alguien?

No pienso en que alguien me falló, supongo que en el Madrid pensaron que no era mi momento de estar allí. Y luego vino un equipo que me dijo que confiaba en mí y que podía dar mucho".

Crisis en Bolivia impide el reemplazo de Keylor Navas El técnico Ronald González se ha visto obligado a llamar a un segundo reemplazo.

¿Cómo fue tu regreso al Bernabéu?

"El día anterior, cuando hicimos el reconocimiento del campo, iba a ir para la izquierda y dije: no, no, es para el otro lado. Agradezco que luego la gente me cantara, era como una sensación ya conocida. Estaré siempre agradecido por el cariño de la afición, tuve mis errores y la gente siempre me apoyó. Me acuerdo siempre de las celebraciones de los títulos, cuando salíamos uno a uno, el cariño que me mostraron fue increíble.

Keylor y el PSG le amargan la fiesta al Madrid de Benzema Una destacada actuación del portero costarricense empañó el doblete conseguido por el francés Karim Benzema.

¿Cómo recuerdas tu fichaje por Real Madrid?

Me cambió la vida bastante, para bien. Es curioso porque cuando me fui a España fue al Albacete y la gente me decía 'cómo se va a ir a un equipo de segunda' y les decía no me importa, yo voy a ir y si no es con el Albacete que subo a primera voy a intentar que un equipo de primera me vea y me compre.

Keylor Navas es nuevo guardameta del PSG También se hizo oficial que Alphonse Areola saldrá cedido por una temporada al Real Madrid.

Tu sueño de ir al Real Madrid

Yo siempre desde pequeño sabía que quería jugar en el Real Madrid, está clarísimo, yo le dije sí al Real Madrid en su momento y no sabía cuál era mi contrato. Mi representante tuvo una reunión y cuando terminó le pregunté ¿qué le dijeron, qué le ofrecieron, cuántos años? Y me contestó: "Me dijeron que les diéramos el sí y no firmar con nadie, ¿qué hago?". Y tenía muchos equipos en ese momento y equipos grandes, y bueno, le dije: "Dígales que sí".

Keylor al PSG y Areola al Madrid a falta de anuncio En redes sociales ya se han filtrado imágenes que comprueban que los arqueros cambiarán de club.

Tu reacción cómo fue cuando te oficializan tu fichaje por Real Madrid

Yo siempre pensé que cuando me contratara un equipo grande ¿qué iba a hacer? Si brincar, llorar o gritar, siempre era pensando en el futuro y cuando me lo dijeron me acuerdo que estaba en una cama y ni salté, ni grité, ni lloré, quise hacer todo al mismo tiempo