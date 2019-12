VIDEO. La tierna reacción de Thiago y Mateo al ver a su padre ganar el Balón de Oro

El argentino, Lionel Messi ganó su sexto Balón de Oro y deja en el camino a Cristiano Ronaldo.

La segunda posición fue para el holandés, Virgil van Dijk, el tercero para Cristiano Ronaldo.

Por su parte el senegalés, Sadio Mané quedó en la cuarta posición, lejos de ganar en las votaciones.

Los pequeños hijos de Lionel Messi celebraron de manera efusiva el nuevo galardón de su padre.

Thiago y Mateo se enfundaron en un fuerte abrazo al ver a su padre subir al escenario a recibir el Balón de Oro.

El momento fue captado por las cámaras y se volvió viral en cuestión de minutos.

De esta manera demuestran lo unida que se mantiene la familia Messi y el premio es una muestra de ellos.

El menor de los hermanos Messi, Ciro no estuvo presente en la gala ya que aun no cuenta con la edad para viajar a largas distancias.

Sin embargo el pequeño seguramente disfrutó de un nuevo trofeo individual de su padre.

Además de la entrega del Balón de Oro, se entregaron otra serie de premios individuales.

Megan Rapinoe ganó el premio a mejor jugadora, por encima de su compatriota Alex Morgan y la inglesa Lucy Bronze.

Matthijs de Ligt ganó el premio Kopa a mejor jugador joven (menor de 21 años).

El inglés Jadon Sancho quedó en segunda posición.

Por su parte el trofeo Yashin a mejor guardameta fue para Alisson Becker.

El brasileño conquistó la Champions League, Copa América y fue arquero menos vencido de la Premier League.

