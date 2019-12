VIDEO. ¿Opacó Antonela Roccuzzo a Messi con su look en el Balón de Oro?

La esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, impresionó con su elegancia y sensualidad en la gala del Balón de Oro.

Ella lució sobria en la la premiación al mejor futbolista de 2019, y enamoró con su traje, aunque algunos comentaban que opacó a Leo.

Lionel Messi, favorito a ganar su sexto trofeo, llegó acompañado por sus hijos Mateo y Ciro.

Sin embargo, no fue el único que acaparó las miradas, también lo hizo su bella esposa.

La argentina optó por lucir un pantalón con una blusa tipo saco, sin mangas, con destellos plateados.

The red carpet is over! The Ballon d'Or ceremony is about to start in a few minutes… #ballondor with @HUGOBOSS pic.twitter.com/O3G1ZvfLpJ

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019