Luis Suárez tendría los días contados como futbolista profesional

Desde su llegada al Barcelona, Luis Suárez se ha convertido en uno de los máximos goleadores del club blaugrana.

En poco más de 4 años el uruguayo se ha ganado el cariño y respeto de los aficionados del club catalán.

Sin embargo, el uruguayo podría vivir sus últimos años en la élite del futbol profesional.

ICYMI yesterday, get a load of our revealing EXCLUSIVE interview with @FCBarcelona and 🇺🇾 hit-man Luis Suarez 📰 https://t.co/vQnGO8bOrQ

— Onefootball (@Onefootball) November 30, 2019