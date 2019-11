Maradona a árbitro Fernando Espinoza: "Ve menos que Andrea Bocelli" 

El director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona, arremetió contra el árbitro Fernando Espinoza tras el empate a un gol de su equipo ante Banfield.

En la rueda de prensa posterior al partido, Maradona criticó a Espinoza.

"Este muchacho parece que no se da cuenta, no lee, o me parece que ve menos que Andrea Bocelli", en una referencia al reconocido cantante lírico italiano, que tiene una discapacidad visual.

"Espinoza es un desastre. No quiero que me regalen un penal, solo quiero que no nos tiren para atrás”, dijo Maradona en conferencia de prensa.

"ESPINOZA ES UN DESASTRE, ES UN MENTIROSO Y COBARDE"#CentralFOX | El enojo de Diego Armando Maradona con el árbitro en la igualdad 1-1 de Gimnasia La Plata ante Banfield en la #SuperligaxFOX. pic.twitter.com/CP1OCMU4AD — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 30, 2019

Diego Maradona: "Nos cobra un penal inexistente"

Añadió: “Los pibes (jugadores) hicieron un gran esfuerzo y se merecen todo. Acá, cuando cobra el penal, miró al juez de línea. Es un mentiroso, un cobarde".

Continúo: "Estoy con una bronca (enojo) bárbara porque nos cobra un penal inexistente totalmente, ni lo tocó (el arquero)".

Diego Maradona pide apoyo económico

Preocupado por la mala situación de Gimnasia en la tabla, Maradona dijo: "si el presidente (del club) rompe el chanchito (suelta los ahorros) vamos a armar un gran equipo”.

“Se lo pido al presidente (de Gimnasia). Yo voy a seguir. Estoy esperanzado en el 2020”, finalizó “el Diego”.

"ESA CANCHA ESTÁ MALDITA"#CentralFOX | Diego Maradona sobre la mala racha de Gimnasia La Plata en el Bosque luego del 1-1 en el Florencio Sola por la #SuperligaxFOX. pic.twitter.com/NneOYE34fC — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 30, 2019

Empate que complica a Gimnasia

Gimnasia y Esgrima La Plata empató el viernes 1-1 como visitante con Banfield en la apertura de la decimoquinta fecha de la Superliga argentina.

En un duelo en el que el "Lobo" fue muy perjudicado por un error del árbitro.

Gimnasia, que venía de ganar sus últimos encuentros como visitante, se puso en ventaja con un golazo de tijera de Eric Ramírez a los 12 minutos.

Mientras que Jesús Dátolo (33, de penal) empató para el "Taladro”, luego de la expulsión del arquero Nelson Insfrán.

El empate de Banfield llegó tras un grueso error del árbitro Fernando Espinoza, que cobró penal por una inexistente falta del arquero Nelson Insfrán al delantero colombiano Reinaldo Lenis, quien debió ser amonestado por simular.

Espinoza acentuó el despropósito al expulsar al portero por protestar.

⚽️ Igualdad ante @CAB_oficial #Gimnasia empató 1 a 1 ante #Banfield en el Florencio Sola, por la Fecha 15 de la @superliga. Eric Ramírez convirtió para el Lobo quien además sufrió la expulsión de Nelson Insfrán. 👉🏻 https://t.co/wfhaKGhno7#DaleLobo pic.twitter.com/hWSr3hlyGp — GIMNASIA 🐺 (@gimnasiaoficial) November 30, 2019

Complemento de la jornada en la Superliga Argentina

El sábado, Boca y Argentinos Juniors se enfrentarán en La Bombonera, en el duelo de punteros de la Superliga.

Y además se enfrentarán Estudiantes-Atlético Tucumán y Newell's Old Boys-River Plate.

El domingo se medirán San Lorenzo-Patronato, Vélez-Colón, Godoy Cruz-Talleres, Central Córdoba-Rosario Central y Aldosivi-Independiente, y el lunes completarán Arsenal-Lanús y Unión-Huracán.