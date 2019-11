VIDEO. Portero de 33 años debuta con West Ham y te sorprenderá cómo lo celebró

El futbol nuevamente brindó un momento emotivo que tuvo como protagonista al portero del West Ham United, David Martin.

David, nacido en Romford, Londres, Inglaterra, es el tercer portero del West Ham.

Y hoy, a sus 33 años, tuvo la oportunidad de poder debutar en el equipo mayor.

Anteriormente lo había hecho solo en las inferiores del club que dirige el chileno Manuel Pellegrini.

Se llama David Martin, tiene 33 años y hoy debutó en la Premier League con el club de su vida. Colgó el cero ante Chelsea y su equipo ganó. Al finalizar el partido, rompió en llanto y subió a la grada a abrazar a su papá, quien fue un histórico de los hammers. THE BEAUTIFUL GAME. pic.twitter.com/pTzzRlRmbf

Dicho debut quedó guardado en la mente y corazón de Martin por dos razones.

La primera en el tema deportivo: el West Ham le ganó al Chelse 0-1 en el propio Stamford Bridge, y David Martin fue la gran figura.

Luego, el momento que se ganó los suspiros y admiración de los aficionados: un emocionado Martin corrió al graderío a celebrar su debut con su padre.

Las diversas fotografías que han invadido las redes sociales muestran a Martin dándole un fuerte abrazo al hombre que siempre confía en él.

Y que ha estado en cada uno de los buenos y malos momentos del tercer meta del West Ham.

David Martin hugs his dad. Proud moment for the family. #whufc pic.twitter.com/FiNSjs4lo4

— Roshane Thomas (@RoshaneSport) November 30, 2019