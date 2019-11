El técnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, sorprende al mundo con un anuncio

El futbol ha recibido una gratificante noticia por parte del entrenador croata, Sinisa Mihajlovic, quien ya superó una grave enfermedad.

El estratega del Bologna, equipo de la liga italiana, anunció en conferencia de prensa que ha vencido a la leucemia.

En la comparecencia, que duró hora y media, Sinisa Mihajlovic repasó los distintos momentos del tratamiento que afronta para derrotar a la leucemia.

Mihajlovic ha superado la leucemia y próximamente volverá a entrenar al equipo.

"La última vez que hablé fue el 13 de junio, cuando anuncié mi enfermedad”, dijo Mihajlovic. “Han sido 4 meses difíciles. Agradezco a todos", recordó el croata.

Añadió: “Después de este viaje que hice, decidí hacer esta conferencia junto con los médicos que me trataron”.

Sinisa Mihajlovic: “Me sentí protegido, especialmente por los fanáticos del Bologna”

Además, Mihajlovic comentó: “Quiero explicar cuál fue mi camino y mi estado de salud. Conocí personas extraordinarias, las enfermeras que me trataron y me apoyaron. Tengo un carácter fuerte, a veces difícil, fueron maravillosos".

Y siguió: "Agradezco a los que hicieron pancartas, peregrinaciones, cartas. Fue maravilloso, quiero agradecer a todos. Me sentí protegido, especialmente por los fanáticos del Bologna, me trataron como a un hijo”.

"Nunca me he sentido como un héroe, soy un hombre"

“El más sincero agradecimiento a mi familia, a mi hermano, mi madre, mis hijos y mi esposa. La única persona que quizás tenga más pelotas que yo, la amo", recordó el estratega.

"Nunca me he sentido como un héroe, soy un hombre. Esta enfermedad no puede superarse solo con coraje sino con cuidado. No hay vergüenza, lo único que los pacientes no deben perder es la voluntad de vivir", reflexionó Mihajlovic.