VIDEO. Erick Barrondo: “Siempre soñé con tener mi propio café” 

Su máximo triunfo ha sido la medalla olímpica de plata lograda en los 20 kilómetros de marcha en Londres 2012, pero ahora, el marchista nacional Erick Barrondo busca conquistar otro campo que le es desconocido: el tema empresarial.

Barrondo, reflejo de esfuerzo y superación, ahora intercambia sus tenis, pantaloneta y playera por el traje formal de un empresario que ofrece productos como café, playeras y gorras como parte de su marca registrada.

Así se promociona el café que lleva el nombre de @ERICKBARRONDO14, único medallista olímpico de nuestro país. Entrevista 👉 https://t.co/6lcm1EUYGE pic.twitter.com/gVAJLIP2QP — Oscar Coronado (@OCoronado_PN) November 29, 2019

Es el primero y único atleta guatemalteco que tiene su nombre registrado como una marca, y ahora busca llegar de otra forma a su público que ha vibrado con sus grandes hazañas.

El hoy empresario habló con Publinews sobre sus aspiraciones, tanto en la marcha como en el sector empresarial. Entre esto, destaca las competencias que le darán, seguramente, su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Foto Omar Solís | Erick Barrondo visitó las instalaciones del Grupo Emisoras Unidas para hablar de sus productos que lanzó al mercado.

Cómo surge la idea de convertirte en empresario y por qué elegiste estos productos.

Tenía 9 años cuando cortaba café en diferentes fincas y siempre soñé con tener mi propio café. He viajado a 32 países del mundo y el café guatemalteco es uno de los mejores. Y respecto a la ropa sale a petición del equipo con el que trabajo y de la gente que me sigue.

Foto Omar Solís | Erick Barrondo ahora ofrece un café guatemalteco como parte de su etapa de empresario

Qué persona te apoyó para llevar a cabo este tipo de proyecto

El responsable de las alianzas comerciales es Edgar Calderón, ya que yo debo estar concentrado en mi carrera deportivo y no puedo descuidarla.

.@ERICKBARRONDO14 habla Édgar Calderón quien le acompaña en esta nueva aventura como empresario. 📹 Christian Blanding. Entrevista 👉 https://t.co/6lcm1EUYGE pic.twitter.com/gILReqfoVi — Oscar Coronado (@OCoronado_PN) November 29, 2019

Es difícil para un deportistas ingresar al área empresarial, con qué tipo de obstáculos te has encontrado

El obstáculo más grande, que es una bendición, es la alta demanda por el producto. Gracias al cariño de la gente no nos ha costado mucho.

.@ERICKBARRONDO14 comenta cómo ha sido la tarea de emprender el camino empresarial. 📹 Christian Blanding Entrevista 👉 https://t.co/6lcm1EUYGE pic.twitter.com/pHjfGl7g01 — Oscar Coronado (@OCoronado_PN) November 29, 2019

Háblanos un poco de los productos que llevan tu marca

Tenemos tres diseños de playeras, una es azul y blanco, ideal para entrenamientos de alto rendimiento. El resto pueden ser utilizadas para carreras dominicales. Todas son fabricadas con tela hydrotech que evita acumulación de sudor. Luego tenemos el café de dos presentaciones y las gorras. Todo es producto guatemalteco. Por cada compra se aportará un porcentaje a obras sociales que apoyo desde el 2011.

.@ERICKBARRONDO14 nos explica un poco más de sus tres novedosos productos. 📹 Christian Blanding. Entrevista 👉 https://t.co/6lcm1EUYGE pic.twitter.com/G2kIGgyR71 — Oscar Coronado (@OCoronado_PN) November 29, 2019

Y cómo pueden ser adquiridos

Pueden llamar al 5889-4593 y hay entrega a domicilio. Asimismos en la página web ebarrondo.com El café cuesta Q65 y las playeras Q275.

Qué más podemos esperar de Erick Barrondo como empresario

Trataré de fortalecerme más. Crear más cantidad y terminar de posicionarnos bien en el mercado.

Qué enseñanza te dejan las competencias de este año

Fue un año muy bueno donde logré el 80% de los objetivos. Mejoré marcas en casi todas las distancias. La única que no logré fue la de los 50 KM marcha de los Panamericanos debido al criterio de los jueces.

.@ERICKBARRONDO14 nos hace un resumen de cómo le fue en el tema competitivo durante el presente año. 📹 Christian Blanding. Entrevista 👉 https://t.co/6lcm1EUYGE pic.twitter.com/1ET8f5J1hm — Oscar Coronado (@OCoronado_PN) November 29, 2019

Fuiste el mejor latinoamericano en el Mundial de Doha, pero no lograste ingresar al top 10, cómo tomas esa participación

Bien. Yo quería ser top 10 y debía ganarle a atletas de América y logré ser el mejor del continente americano.

En los Panamericanos tuviste problemas de descompensación, a qué se debió?

Lo complicado para mi fue aceptar que llegué en las mejores condiciones y no pude culminar. La decisión de seguir o no, eso no me afectó. Soy claro que representaré a Guatemala hasta que el cuerpo me lo permita: si algún día me toca salir en ataúd lo haré.

Foto Omar Solís | Erick Barrondo es medalla de plata olímpica en los 20 kilómetros marcha de Juegos Olímpicos de Londres 2012

Durante el 2019, todo salió como estaba planificado o se falló en algo?

Todo se cumplió: top 12 en campeonato del Mundo, medallista en Copa Panamericana, mejorar marcas en 10 y 5 kilómetros, mantener marcha en 1:21:20 horas. Y el único objetivo no cumplido fue por la inexperiencia de los jueces que no le permitieron terminar la competencia a 11 marchistas.

El sueño de los Olímpicos es tu prioridad para el 2020, cuál es la estrategia para sellar el boleto

Como se puede clasificar por ranquin o marca, yo trataré de obtener el boleto en los 50 kilómetros marcha de Dudince, Eslovaquia, en abril del 2020. Pero antes buscaré acercarme a la marca de los 20 km. En el primer trimestre espero tener ya la marca.

Foto Omar Solís | Barrondo también tiene a la venta playeras para entrenamientos y gorras

De no clasificar a Tokio, seguirás intentándolo en un nuevo ciclo o marcará un parámetro en tu carrera

Estoy trabajando para estar ahí, y las personas deben estar tranquilas, y les tocará apoyarme. Haré lo posible para hacerlos llorar de nuevo.

Cuéntanos cómo ha sido el trabajo con Francisco “Paquillo” Fernández

Ha sido duro y difícil porque tuve que comenzar de cero. El me dijo que no se había trabajado de la forma más correcta. Las instituciones y las personas te quitarán el apoyo y dejarán de creer en vos, me dijo al inicio. Pero es un entrenador profesional y con suficiente experiencia. Él te mira como un amigo y no como entrenador. Además, está comprometido no solo conmigo sino con el país.

Foto Omar Solís | Erick Barrondo espera que el 2020 le traiga el boleto a Tokio 2020

Qué técnica nueva has aprendido con él y que no la hacías en Londres 2012 y Río 2016

Para Londres yo tenía a un entrenador que no había tenido experiencia como marchista, caso contrario con Paquillo. Aquí se trabajaba dos días específicos en la técnica y en Europa se corrige sobre los mismos entrenamientos. En Guatemala se le daba 99 vueltas al estadio porque no tenemos un circuito donde entrenar, en el extranjero si existen circuitos.

Cuál es tu opinión sobre el trabajo que hizo este año la selección de marcha

Yo me retiré porque las situaciones eran complicadas: cuando yo ganaba una medalla la ganaba la selección, y cuando perdía; la perdía yo solo. De 45 medallas que se obtenían, el 92% eran de Mirna y Erick. Pero se tomó bien la decisión de dársela al entrenador Julio Urías.

Foto Omar Solís | Erick Barrondo habló también de los eventos deportivos que le marcaron el 2019

Qué papel has jugado en el desarrollo de José Alejandro Barrondo (primo)

Alejandro empezó a marchar porque vio que yo lo hacía. Él vivió en mi casa. Lo aconsejé y le hacía énfasis que para hacer un buen atleta primero tenía que tener una buena relación con sus padres. He tratado de no meterme mucho en su carrera.

Tu relación con el Comité Olímpico cómo se encuentra: te siguen apoyando, rindes algún informe periódico, hay alguna exigencia especial.

Hay pláticas para eventos del 2020. Me atrevo a decir estamos bien con ellos.

Qué sentimiento representa para ti Mirna, por los logros que alcanzó este año como atleta

Estoy contenta por ella. Es una atleta estable y tiene gran calidad. Nunca le ha gustado la vida mediática. Hoy en día vive su mejor etapa de carrera. Y a aportado varias medallas para Guatemala.

Foto Omar Solís | Erick Barrondo habló también de los eventos deportivos que le marcaron el 2019

Hay planes de ser padres

No. Yo como hombre podría continuar mi carrera pero ella tendría que parar su proceso que es prometedor.

Cómo se la pasan en esta época de fin de año

Entrenando (risas). El 24 y 31 de diciembre tenemos un ascenso al volcán de agua. En mi casa compartimos con muchas personas que no tienen la posibilidad de celebrar. Yo vengo de un hogar donde muchas veces a las 7 de la noche ya dormíamos porque no teníamos luz y comíamos tortillas con frijol y arroz.

Si pudieras pedir un solo regalo a la vida, cuál sería

Una segunda medalla olímpica para Guatemala. Y la verdad no me importaría si la ganara yo. Quiero estar del lado de la gente que la vea.

Qué le dices a los guatemaltecos, acerca de qué pueden esperar de tu en 2020

Quiero agradecerles todo el apoyo brindado en este año, y en el 2020 se viene la Copa del Mundo y Juegos Olímpicos, competencias que con el apoyo de ustedes haremos más grande la historia de nuestro deporte. Gracias por cobijarme como parte de su familia.