El triste desenlace del Chapecoense a tres años de su tragedia

Hace exactamente tres años, se vivió una de las historias más tristes del deporte, el rumbo del Chapecoense tendría un triste destino.

El conjunto brasileño disputaría la final de la Copa Sudamerincana contra el Atlético Nacional, Chapecoense partió de su ciudad con rumbo a Medellín, Colombia.

Sin embargo, el vuelo del equipo brasileño nunca llegó a su destino y se temía lo peor, que tristemente fue confirmado.

El avión en el que se transportaba el Chapecoense se estrelló en una de las montañas de Colombia, ya que dicho transporte se quedó sin gasolina, según los reportes finales de los forenses.

Socorristas, bomberos, elementos de la policía y el pueblo colombiano, trataron de salvar a los futbolistas y cuerpo técnico que se transportaba en el avión.

Tristemente el final no fue el que se esperaban. Sobrevivieron sólo 6 pasajeros de 77 a bordo, tres de ellos futbolistas.

Alan Ruschel, Jackson Follmann (se le fue amputada una pierna) y Hélio "Neto" Zampier, fueron los 3 futbolistas que sobrevivieron.

La final nunca se disputó, pero el Atlético Nacional tuvo uno de los mayores gestos que se han visto en el mundo del futbol.

El club colombiano le solicitó a la Conmebol que el título de la Copa Sudamericana se le entregara al cuadro brasileño, que de esa manera obtendría su primer (y único) título internacional.

Ayer por la noche se conocía la triste noticia del descenso del Chapecoense a la Serie B, del futbol brasileño.

Chapecoense ascendió a la máxima categoría del futbol brasileño en 2014, logrando así un meteórico ascenso desde la Serie D brasileña, hasta la categoría mayor.

Tristemente, por problemas financieros y malas administraciones el club consumó su descenso al caer en la Arena Condá 0-1 contra el Botafogo y de esa manera vuelven a la segunda categoría del futbol brasileño.

Final de partida.

Com o resultado, infelizmente, não temos mais chances matemáticas de permanecer na Série A. Apesar do momento difícil, não iremos nos entregar. O ORGULHO DE SER CHAPE permanece, independente da divisão.

Com trabalho e a força da torcida, em breve voltaremos! pic.twitter.com/FZxqdNAnhO

— Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 28, 2019