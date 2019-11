Campeón del mundo con Francia arremete contra Neymar

El astro brasileño, Neymar sigue dando de que hablar, luego de los fuertes rumores de su posible salida del PSG.

Su salida estuvo cerca e incluso él confirmó que quería salir, sin embargo el brasileño se mantuvo en el cuadro parisino.

Pese a mantenerses con el PSG, Neymar se ganó el desprecio de la afición parisina que lo acusa de traicionero.

"Me he olvidado de mi vuelta a Barcelona, tengo ya 27 años, se hizo como que un poco tarde, he decidido triunfar en PSG, me quedaré aquí y haber que sale en el camino". – NEYMAR JR. 🇧🇷🔥 pic.twitter.com/NfeH3sHTS0 — Paris Saint-Germain 🇫🇷 (@PSG_Goleador) November 28, 2019

Caprichoso e irrespetuoso

De esa manera tachó Emmanuel Petit a Neymar, además asegura que se burla de la directiva parisina como él quiere.

El campeón del mundo en 1998 no se guardó nada y criticó fuertemente el actuar del brasileño con el Paris Saint-Germain y sus aficionados.

Neymar fue duramente criticado por su pobre actuación en los 45 minutos que jugó contra el Real Madrid el pasado martes.

Neymar vs #RealMadrid: 0 goles

0 asistencias

0 pases clave

0 balones cruzados

0 pases largos 50 minutos jugados. 🐬 pic.twitter.com/XtChAJjCNM — The Mister SB11 🎙 (@sb11_sebastian) November 26, 2019

Petit criticó duramente al brasileño, no se guardó nada y ha generado gran polémica son sus declaraciones.

“Juega para él y solo para él. Te pones en el lugar de los chicos en el vestuario, que viven durante meses los caprichos de este tipo que se cag… en el club y sus socios. No tiene respeto alguno”, declaró de manera clara Petit.

🔹Emmanuel Petit, sobre Neymar y su papel en el PSG.. "Ponte en el lugar de los jugadores del PSG, viven durante meses los caprichos de este tipo que se caga en el club y en sus socios"#Radioestadio pic.twitter.com/TJWjdM7Te5 — Radioestadio (@Radioestadio) November 28, 2019

Comparó a Zidane con Neymar

Petit también analizó a Neymar y Zidane, recalcando lo importante que era el actual técnico del Real Madrid, para la selección francesa que ganó el Mundial en 1998.

“Sabía que eran capaces de descantar un partido ellos solos, así que aceptamos su dejadez en defensa. Lo aceptábamos, hacíamos su trabajo y su repliegue defensivo porque sabíamos que podían ganar el partido con un destello de genio. Este no es el caso, en absoluto, con Neymar”, afirmó Petit.



Además recalcó la gran labor de Marco Verrati con el Paris Saint-Germain, afirmando que el italiano es la pieza que mueve al equipo parisino.

Pero afirmó que cuando no tiene el balón no sirve y no sabe que hacer dentro del terreno de juego, al igual que varios jugadores del PSG.