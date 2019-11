VIDEO. Cuerpo técnico de Municipal discute con aficionado en estadio El Trébol

El equipo de Municipal ganó 3-2 a Santa Lucía Cotzumalguapa.

Pero el cierre del partido no fue bien visto por el aficionado edil que llegó al estadio Manuel Felipe Carrera.

Fue un seguidor de los rojos quien hizo salir de sus casillas a dos integrantes del cuerpo técnico: Sebastián Bini (técnico) y Ezequiel Barril (preparador físico).

“No me voy contento como terminamos”, dice Sebastián Bini, técnico de ⁦@Rojos_Municipal⁩ tras vencer angustiosamente 3-2 @FCSantaLucaCot1 en el Trébol. Fecha 19 del #Apertura2019 @Deportes_PN pic.twitter.com/xm6DOqXiAX — Omar Solís (@OSolis_PN) November 27, 2019

La situación fue de menos a más, que al finalizar el partido, tanto Bini como Barril se increparon el el inconforme aficionado.

Barril incluso llegó a retar al aficionado a salir del estadio para arreglar las diferencias.

Fueron momentos tensos ya que los alegatos se dieron a la vista de todos.

Y dejó una mala imagen para un equipo que ganó, y que se mantiene en los primeros lugares del certamen Apertura 2019.

Pero que, según éste aficionado, el funcionamiento de Municipal no es el adecuado.



Publicidad



Sebastián Bini pide disculpas

Durante la conferencia de prensa, el estratega argentino aprovechó que los medios estaban congregados para ofrecer una disculpa.

“Me gritó algo que no me tenía que gritar y yo le contesté. Le pido disculpas”: Bini.

Agregó: “No le tuvo que haber contestado. Me agarró en un momento que no esperaba, y yo sé que no me tengo que meterme con el público”.





Publicidad





Además, Bini hizo un llamado: “Le invito (al aficionado) a ver uno de los entrenamientos para que observe cómo trabajamos y lo qué hacemos”.

Asimismo, Sebastián Bini le pidió a la gente de Municipal “que esté tranquila”, y que “no se vuelvan locos” con los resultados que está sacando el equipo.

“Seguramente hay que corregir cosas”, puntualizó el técnico del escarlata.

Victoria de Municipal

Los rojos le ganaron a los lucianos 3-2 con goles de Alejandro Díaz (26'), Danilo Guerra (57') y José Rosales (68').

Romario da Silva (76') y Christian Solares (85') descontaron en el marcador.