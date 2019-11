VIDEO. Zlatan publicó en Twitter cual sería su nuevo club

El sueco, Zlatan Ibrahimovic podría haber anunciado de una manera indirecta su nuevo club.

Contrario a como se pensaba, el futuro del sueco estaría lejos de las ligas top del futbol europeo.

En redes sociales circuló un fuerte rumor que su nuevo destino sería el futbol italiano, pero los planes parecen haber cambiado.

El polémico futbolista sueco, publicó un curioso video en su cuenta de Twitter que podría revelar su nuevo destino.

Su nuevo destino estaría en el futbol de su país, se trata del Hammarby Fotboll.

Dicho club juega en la primera división sueca, específicamente en la ciudad de Estocolmo.

Zlatan podría haber revelado su futuro. Sin embargo se rumora que solo es una campaña en conjunto con el equipo sueco.

Hace algunas semanas 'Ibra' había confirmado su regreso a España, pero se trataba en realidad de una campaña con una nueva casa de apuestas que estaría en el país ibérico.

Zlatan confirmó que no seguiría con el LA Galaxy de cara a la próxima temporada.

El polémico atacante sueco se despidió de la ciudad de Los Ángeles con un mensaje que revolucionó las redes sociales.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019