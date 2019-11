El nuevo fichaje de Guastatoya llega desde Portugal

El Deportivo Guastatoya anunció su nueva incorporación para lo que resta del Apertura 2019.

Se trata de Darwin Lom, futbolista guatemalteco que llega procedente del futbol portugués.

Lom también tuvo un paso por el futbol universitario de Estados Unidos, específicamente en la Nova Southeastern University Athletics.

¡OFICIAL! El Club Deportivo Guastatoya le da la bienvenida al Delantero DARWIN LOM💪⚽ Bienvenido a la casa del único BiCampeón Nacional departamental, LOM💛💚 pic.twitter.com/y1V9I5qYYF — CD Guastatoya (@CD_Guastatoya) November 26, 2019

Refuerzo de lujo para Guastatoya

Darwin Lom llega procedente del CD Fátima de Portugal, club que se encuentra en la categoría CN Seniores.

Dicha categoría es equivalente a la tercera división del futbol portugués, por detrás de la Liga NOS y la Ledman LigaPro.

Sus inicios los tuvo en el futbol universitario de Estados Unidos, donde tuvo destacadas participaciones.

GOAL FOR THE SHARKS: Darwin Lom with a BEAUTIFUL goal to put the Sharks up 1-0 vs Flagler, his 5th of the season!! pic.twitter.com/8QHHwdCavw — NSU Men's Soccer (@NSU_MSoccer) September 18, 2018

Según las redes sociales de Guastatoya llega procedente del futbol portugués. Sin embargo son escasos los datos de su paso por el futbol luso.

Futbol universitario su mejor etapa

En el futbol universitario vivió su mejor etapa como futbolista y sus números lo avalan.

Jugando en el equipo Senior de la Nova Southeatern University Athletics, logró ser unos de los máximos goleadores.



Arrancó como titular en los 17 partidos de la temporada, logró un total de 1,214 minutos de juego, terminó con nueve goles y cinco asistencias.

@DarwinLom sure can ball. Do you think Nashville can cover these hops? Doubtful. @Chivas u-23s sure couldn't. pic.twitter.com/O54ii1K9OP — Andrew Bresee (@andrewbresee) July 10, 2017

Por su parte en el equipo Junior de la Nova Southeatern University Athletics, sus estadísticas fueron muy buenas.

Apareció en 14 partidos, 11 de ellos como titular, logró un total de 989 minutos de juego, lideró al equipo con 6 goles, 3 de ellos fueron anotaciones para definir partidos.

Yo @ChattanoogaFC, player autographs on Snapchat is a brilliant idea. Keep doing this. pic.twitter.com/7wiOw7lWs6 — 𝖈𝖍𝖆𝖙𝖙𝖆𝖍𝖔𝖔𝖑𝖎𝖌𝖆𝖓𝖘 💙 (@chattahooligan) May 28, 2017

Durante su segundo año, después de anotar 10 goles con 4 asistencias, registró un total de 18 goles con 9 asistencias durante los dos años que jugó en el equipo universitario.

Lom nació en Guastatoya y según el portal de la universidad donde estudió, su especialidad son las matemáticas.

El nuevo refuerzo del "pecho amarillo" también tuvo un breve paso por el Chattanooga FC, club que juega en la National Premier Soccer League (NPSL).