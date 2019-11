Andrea Álvarez: "Las mujeres también hacemos grandes cosas"

El gusto por el futbol lo trae desde que era niña, en especial porque acostumbraba a jugar en casa con su hermano, aunque de eso no ha pasado mucho tiempo, pues con solo 16 años Andrea Álvarez se ha convertido en todo una sensación en el futbol femenino de Guatemala, suma más de cien goles con Comunicaciones, de ahí su sobrenombre, “la Joya”.

Recién ganó su quinto título consecutivo de goleo en la Liga y además se consagró como artillera (6) en el Torneo Femenino FIFA Forward Sub-2, que se llevó a cabo este mes en nuestro país.

Andrea, quien además es seleccionada Sub-17 y Sub-20, indicó que ha recibido propuestas para jugar en Estados Unidos y España; sin embargo, las ha descartado porque aún no acaba sus estudios. En 2020 cursará su último año en el Colegio Sagrado Corazón, donde tiene una beca deportiva.

Futbolista guatemalteca Andrea Álvarez / Omar Solís

¿Cómo fueron tus inicios en el futbol?

Empecé desde los cinco años. Todo inició en la escuela, me metieron a un campeonato de hombres y allí inició todo.Mi mamá se dio cuenta que podía jugar y mi papá me inscribió en un equipo de mi colonia y con todos los torneos quedé como goleadora.

¿Tuviste problemas por jugar en equipos de hombres?

Sí, al principio me hacían bullying, pero no les ponía importancia porque yo sabía muy bien lo que quería. Tengo bien definido quien soy.

Futbolista guatemalteca Andrea Álvarez / Omar Solís

¿Cómo llegaste al club?

Una compañera me comentó que iban a haber pruebas en Comunicaciones femenino, fui y gracias a Dios me fue bien, aunque era para jugar futbol sala (2015); estuve cinco meses y después pasé a futbol 11, luego tuve que esperar dos años para poder jugar, ya que allí es a partir de los 14.

¿Qué representa para ti Comunicaciones?

Mucho, ellos me abrieron las puertas y estoy muy agradecida porque me tuvieron la confianza. A cada partido le pongo garra y corazón; la verdad no me gustaría irme.

¿Cómo sobrellevas tus estudios con el deporte?

Me ha costado bastante, más ahorita con los procesos de selección, pero mi papá me dijo que tenía que rendir en los dos ámbitos porque esto hará que se me abra campo. No es fácil, pero con sacrificio uno sale adelante.

Futbolista guatemalteca Andrea Álvarez / Omar Solís

¿Cuál papel han jugado tus padres en tu carrera?

Le agradezco a Dios por haberme mandado a unos padres como los que tengo. Desde pequeña me han apoyado y siempre están para mí en cualquier momento.

¿A quién consideras tu mentor?

En Comunicaciones ha sido el profe Dennis (Benito). Siempre he tenido su apoyo y me ha enseñado muchas cosas y movimientos que debo tener. También puedo nombrar al Westphal (Edwin) y ahora que estuve con Henry (González) y “Mincho” (Benjamín Monterroso).

¿Te pagan por jugar o es por amor al deporte?

Es por hobbie, a las compañeras que vienen de lejos les dan para su pasaje, pero solo eso.

Futbolista guatemalteca Andrea Álvarez / Omar Solís

¿El futbol femenino ha recibido el apoyo necesario en Guatemala?

Se tiene apoyo, pero no al nivel del de los hombres. Espero que tras los resultados que se han obtenido se den cuenta y nos apoyen más.

¿Qué piensas del rol de la mujer en la sociedad?

Creo que es importante que nos den la oportunidad, porque antes existía mucho machismo. Es bueno que nosotras, las mujeres, podamos expresar nuestras habilidades, que crean más en nosotras, pues también hacemos grandes cosas.

¿Cuál es tu sueño?

Jugar en la Liga francesa, con el Olympique de Lyon o el Paris Saint-Germain y llegar a un Mundial con las selecciones Sub-17 y Sub-20.