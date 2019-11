VIDEO. David Faitelson le pide disculpas al "Canelo" Álvarez

Lo impensado ocurrió: Saúl “Canelo” Álvarez coincidió con el periodista David Faitelson y le recriminó todo lo que con anterioridad éste había dicho sobre su carrera como boxeador.

Recientemente, ESPN llevó a “Canelo” Álvarez a sus estudios para una entrevista con los periodistas Jorge Eduardo Sánchez y David Faitelson.

Y ahí, el pugilista aprovechó para encarar a Faitelson por los comentarios e insultos que el polémico comunicador expresó en redes sociales.

“Canelo” le recordó a Faitelson que el toda la vida ha sido serio y “no mamón”.

Saúl le dijo: “No me voy a ponerte a hacer fiesta o a caerte bien a ti; así soy. Sea serio o ‘mamón’ pero me paro y doy autógrafos y me dejo tomar fotografías”.