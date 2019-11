Selección de kickboxing va por las medallas en el Mundial de Turquía

El campeón José Jorge Santiago conversó con Publinews sobre lo que Guatemala puede esperar de él y de la selección, en Turquía.

Ver las peleas de Jean-Claude Van Damme inspiraron a Santiago a incursionar en uno de los deportes de combate más agresivos.

Y desde que se subió al tatami cuando tenía apenas dos años y medio nunca se bajó y 29 años después se ha convertido en uno de los más máximos exponentes de esta disciplina en Guatemala.

José Jorge Santiago competirá en la categoría de combate por puntos -69 kilogramos. / Herlindo Zet

Hoy viaja junto con la selección nacional a Turquía para conquistar otro gran sueño, colgarse una medalla en el Mundial.

Alumno del reconocido sensei Erick Schumann, Santiago conversó con Publinews previo a emprender el viaje a Turquía.

Y aseguró que Guatemala tiene grandes posibilidades de ganar medallas, pues sus compañeros son los mejores del país.

Entre los logros más importantes de José Jorge destacan dos medallas de bronce en la Copa del Mundo de Hungría de este año y en 2018 ganó dos bronces en el Irish Open, el torneo más grande del mundo.

Juan Pablo Santiago competirá en cintas negras -84 kilogramos. / Herlindo Zet

Además, se convirtió en el primer guatemalteco en ganar el US Open, el torneo más grande de América en 2015, logro que repitió en 2018.

¿Por qué elegiste este deporte?

Mi papá me llevó al gimnasio porque me gustaban mucho las películas de Van Damme, además porque era un niño muy activo.

Y para canalizar esa energía me llevó a un gimnasio de karate. Compito internacionalmente desde los 14 años.

¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor experiencia?

La mejor, haber ganado los dos bronces en la Copa del Mundo de Hungría.

La peor fue este año en el US Open, me fracturaron la nariz en ocho, me tuvieron que llevar de emergencia al hospital, pero gracias a Dios todo terminó bien.

Váleri Castañeda competirá en cintas negras -55 kilogramos. / Herlindo Zet

¿Cómo ganaste el derecho a ser incluido en la selección?

Tenemos un circuito nacional Wako que empezó en 2018, y ahí se dieron las clasificaciones.

Este grupo ha venido entrenando junto desde diciembre del año pasado.

¿Cómo es el Mundial?

Solo se permite un competidor por categoría y en él participan 70 países provenientes de todos los continentes.

¿Cuándo inician las peleas?

La ceremonia de inauguración será el lunes y el martes arrancamos con las competencias.

Andrés García competirá en Kick Light -79 kilogramos. / Herlindo Zet

¿Y tienen posibilidades de medallas?

Sí, tenemos campeones internacionales como Oscar Guzmán, que el año pasado ganó oro en Hungría.

Juan Pablo Santiago, que ganó bronce en Italia, Andrés García, plata en el Mundial de hace dos años.

Y yo gané dos bronces en Hungría este año. Creo que hay posibilidades de ganar me- dallas.

Guatemala es una potencia a nivel mundial en el kickboxing, cuando un guatemalteco está en competencia, hace ruido.

José Paz competirá en Combate por puntos -63 kilogramos. / Herlindo Zet

¿Cuáles son los rivales más complicados?

Los provenientes de Italia, Irlanda, Estados Unidos, Hungría e Inglaterra.

¿Cómo ha sido tu preparación física?

Entreno seis veces a la se- mana, tres veces al día, con solo un día de descanso, he venido trabajando en el área de pateo y en este aspecto le agradezco mucho a Elizabeth Zamora (taekwondista), me ha pulido ciertas técnicas, me ha apoyado en mi entreno y he visto una gran diferencia en mi pateo y elasticidad.

Mario Polanco competirá en Combate por puntos -94 kilogramos. / Herlindo Zet

¿Y mental?

He trabajado con Kevin López, un psicólogo deportivo, para fortalecer la mente, porque siempre hay incertidumbre a la hora de competir.

Me he reforzado en no tener expectativas, porque la expectativa genera miedo, pero no miedo a que te lastimen, sino miedo de perder

Y eso muchas veces no deja que te desempeñes de la manera en la que usualmente lo haces.

Oscar Guzmán competirá en Combate por puntos -79 kilogramos. / Herlindo Zet

¿Como seleccionados, recibieron algún apoyo de autoridades del deporte?

No, cada quien costea sus propios gastos, yo recibí un apoyo importante de Caña Real, pero no tenemos apoyo de nadie.

¿Qué se necesita para incursionar en kickboxing?

Determinación, en Guatemala se tiene un nivel alto para practicar este deporte, hay un buen semillero en las categorías junior.

Invito a quienes quieran practicarlo, se puede hacer una carrera en Guatemala.