Árbitro guatemalteco de karate seleccionado para Juegos Olímpicos Tokio 2020 

La disciplina del karate tendrá por primera vez participación en unas justas olímpicas.

El karate guatemalteco ha recibido una gratificante noticia.

Y se trata de la invitación al árbitro Guido Abdalla para que sea parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Edición, que por primera vez, tendrá dentro su programa esta disciplina deportiva.

Guido Abdalla es actualmente miembro de la Comisión de Árbitros de la Federación Mundial de Karate (WKF, por sus siglas en inglés).

Fue el pasado 15 de noviembre en que Abdalla recibió una carta que lo invita como árbitro en las justas de verano.

“Tenemos el placer de anunciar que, en principio, Federación Mundial de Karate (WKF) lo nombró para participar como Árbitro de WKF en los Juegos Olímpicos de 2020 que tendrán lugar en Tokio, Japón, del 24 de julio al 9 de agosto de 2020”, dice el escrito.

Además, se le pide que se confirme la “disponibilidad” y “compromiso” de asistir a dicho evento.

Asimismo, se le recuerda al árbitro Guido Abdalla que “todos los participantes deben respetar pautas muy estrictas, especialmente los indicados por el Comité Organizador de Tokio de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (TOCOG) y el Comité Olímpico Internacional (COI)”.

La competencia de Karate se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de agosto de 2020.

Abdalla deberá estar en Tokio desde el 2 de agosto del 2020

Publinews habló con Guido Abdalla sobre este llamado, y contestó cómo se siente y qué tipo de preparación tendrá de aquí en adelante.

Cómo has tomado la invitación de la Federación Mundial de Karate para que seas parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Es algo por lo que he trabajado por muchos años. Ha sido un arduo caminar donde he invertido mucho dinero en campeonato internacionales que debía de cumplir. Hoy puedo decir que cumplí mi objetivo principal.

Qué tipo de inducción tendrás próximamente…

La Premier League en París del 20 al 23 de enero 2020. Además de un campeonato en Dubai durante febrero. Y varios campeonatos que organiza la Federación Mundial de Karate como Series A y Premier League.

En ese sentido, a veces asumo yo con los pagos de dichas preparaciones ya que la Federación Guatemalteca de Karate no contempla eso en su presupuesto.

Cuáles son tus expectativas del evento

Soy consciente de lo que significa que el karate esté por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Esperamos que dicha disciplina se vea bien en su primera participación. No solamente con los atletas sino también con los árbitros.

Con anterioridad, en qué tipos de eventos has participado

Yo he estado desde el el 2004 con la Federación Mundial del Karate, pese a que me inicié como árbitro desde el 2000. Y he tenido participación en todos los Mundiales, Panamericanos, Centroamericanos y, Centroamericanos y del Caribe celebrados desde esa fecha.

Además, soy parte del equipo de la Comisión de Arbitraje de la Federación Panamericana; miembro de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mundial de Karate, e instructor nominado no solo para karate sino para árbitros y entrenadores.

Cuéntenos un poco de tu formación

Tengo 19 años en el arbitraje. Me inicié en el 2000, pero desde el 2004 soy parte de la Federación Mundial de Karate.

Dicha carrera es muy poca valorada pero para la persona que ejercer esta dura tarea es muy costosa, ya que todos los cursos que he recibido han sido fuera del país, y la Federación no tiene el presupuesto para apoyarnos en todos los eventos.

Entonces, qué tipo de apoyo ha recibido por parte de la Federación de Karate de Guatemala.

El 80 por ciento de los eventos los he tenido que pagar yo. La Federación me apoya con el 20% en algunos viajes. Por ejemplo, este año he viajado a los Opens de París y Dubai. Asimismo he viajado a Tokio, Montreal, Canadá; y Monterrey, México.

Normalmente yo pago mi hospedaje, alimentación, y en algunos eventos hasta los boletos aéreos. Hace poco dejé de ir a Croacia debido a falta de recursos económicos.

La máxima representante del karate guatemalteco, Cheili González, habló de la invitación que se le hizo a Abdalla para ser parte de los árbitros en los Olímpicos de Tokio 2020.

“De ser parte del arbitraje para las olimpiadas es producto de un trabajo, dedicación y entrega que ha realizado por varios años. Para nosotros los guatemaltecos debe ser un orgullo”.

Cheili recuerda que conoce “desde hace muchos años al sensei Guido Abdalla”. Y lo refiere como “una persona dedicada”. Además, cuenta que han coincidido en varias competencias.

Al consultarle si Guatemala puede tener a un segundo representante en el karate de Tokio, Cheili contestó: “Mi preparación sigue para el clasificatorio”, pero recordó que “para uno como atleta es un proceso largo, fuerte ya que solamente son 10 plazas”.

Actualmente Japón ya tiene un cupo asegurado, y las restantes nueve, serán otorgadas por el ranking mundial.

Según Cheili, el último clasificatorio para poder ir a Tokio será en mayo del 2020 donde estarán los mejores 64 del mundo.