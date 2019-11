Panamá no pudo ante el "gigante de la Concacaf"

La selección de Panamá cayó ante México 0-3 con goles de Raúl Jiménez (8' y 85' penalti) y Edson Álvarez (69').

Panamá tuvo los dos primeros acercamientos del partido en los cinco minutos iniciales.

Pero Guillermo Ochoa, portero azteca, dominó bien el esférico. Azmahar Ariano fue el que mejor se encontró para rematar a puerta mexicana.

Pero luego, un extraordinario despeje de Ochoa llegó a territorio canalero.

Y ahí apareció Rodolfo Pizarro, quien dominó el esférico, lo condujo, pese a las faltas cometidas contra su humanidad.

Pizzaro la dejó para Roberto Alvarado quien con una media vuelta sirvió para Raúl Jiménez quien la definió con pierna derecha y cruzó a José Calderón, portero de Comunicaciones, para el 1-0 a los 8'.

Tras el gol, los mexicanos llegaron en dos oportunidades por medio del autor del gol Jiménez (16' y 19').

Pero la actuación de Calderón evitó que los del Norte incrementarán el marcador.

Luego, a los 21', Fidel Escobar de Panamá intentó con un tiro libre de larga distancia pero su remate se fue muy elevado de la portería defendida por "Memo".

El partido tenía un ritmo no tan ágil pero sí fluido, y fue así como llegó Gabriel Torres a los 25' con un remate directo a las manos de Ochoa.

Para cerrar la primera parte ya no hubo mayores incidencias.

Únicamente una jugada donde Caldrón titubeó y generó una jugada desordenada en su área, pero que no llegó a más.

Y la otra, una llegada de Jiménez que terminó en amonestación para el mexicano por la patada lanzada al "Chepo" en su intento de arrebatarle la redonda.

La segunda mitad tardó mucho para que los equipos generaran la primera llegada a los arcos debido a que México no presionó y Panamá no pudo robarle el esférico al cuadro de Gerardo Martino.

Fue a los 49’ cuando Gabriel Torres recibió una pelota y se perfiló solo frente al portero Ochoa, y su remate se fue a estampar al travesaño, pero dicha jugada fue inválida por una clara posición adelantada.

México encontró el 0-2 a los 69', tras el cobro de un tiro libre que llegó a Raúl Jiménez luego del rechazo de la defensa canalera.

Jiménez, recostado por la banda de la derecha, centró entre un mar de piernas hasta que llegó a los pies de Edson Álvarez, quien solo le dio el último toque para vencer a Calderón.

Se jugaba el minuto 85', y Panamaá ya no tenía argumentos para rescatar el partido, y con un gol de Jiménez desde el punto penal, los aztecas encontraron el 0-3.

Raúl, autor del primer gol en el partido, definió de una forma excelente al pegarle al balón y enviar el balón al lado izquierdo del portero Calderón, quien tomó la decisión de irse al lado contrario donde fue la pelota.

