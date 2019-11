El gimnasta Jorge Vega da a conocer nuevos logros

View this post on Instagram

Dos oros, uno en suelo y otro en salto en el campeonato centroamericano de gimnasia 2019!! Con esto les queremos contar que estamos listos para competir en el circuito de copas del mundo y buscar nuestra clasificación olímpica!!! Siempre de la mano de Dios, familia y marcas que creen en mi; @herbalifelatino @herbalife @gilden_alta_costura @coguatemalteco @gimnasiaguate