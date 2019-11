Futbolista turco recibe una trágica noticia previo a un juego

View this post on Instagram

Mehmet Boztepe anota el gol del triunfo para su club en Turquía, se lleva las manos al corazón y se desploma a llorar de forma desconsolada. Nadie sabia su causa, pues 7 horas antes del partido su mamá había fallecido. #Respect #MehmetBoztepe #Turquia #Futbol #GolJuez