La Liga: Real sin Bale y James; Luis Suárez regresa con el Barça

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó que el galés Gareth Bale y el colombiano James Rodríguez, convocados con sus selecciones, "no están lesionados", pero tampoco "están disponibles".

"No están disponibles. Lesionados no están, pero no están disponibles para jugar", dijo Zidane en rueda de prensa, recordando que han hecho trabajo en el campo.

Bale se lesionó en un partido con su selección a mediados de octubre y desde entonces no ha vuelto a jugar ni un solo encuentro con el Real Madrid.

Liga de España: Convocados del Real Madrid

Mientras que James, que arrastra molestias musculares, jugó su último encuentro con el Real Madrid el 22 de octubre contra el Galatasaray en Liga de Campeones.

"Van a ir con la selección. Tienen cinco o seis días y a ver si están preparados para jugar", añadió Zidane.

El técnico blanco trató de explicar la situación de sus dos jugadores, afirmando que no están lesionados, en el sentido de que ya se ejercitan, pero "no están disponibles porque no han entrenado con el equipo". "Si no te entrenas, no estás disponible", subrayó.

"Todavía les falta algo", insistió Zidane, que recalcó que sus ausencias en estas últimas semanas "no es por decisión técnica".

Valverde confía en recuperar a Luis Suárez contra el Celta

Luis Suárez se ha recuperado de las molestias en el sóleo de la pierna derecha, que ya le obligaron a descansar a inicio de temporada.

Y ha entrado en la lista de convocados para el choque de mañana por la noche contra el Celta en el Camp Nou.

Sólo ha estado una semana fuera del equipo, ya que se lesionó en el encuentro contra el Levante.

El delantero uruguayo está a disposición de Valverde, esta tarde se ha ejercitado con normalidad, pero no está tan claro que vaya a salir de inicio contra el bloque de Óscar García.

El técnico culé no quiere correr ningún riesgo ya que es una zona especialmente delicada para el atacante. Es difícil que ocupe una punta del tridente.

🔊 Ernesto Valverde: "El Celta tiene buenos jugadores y no es normal que lleve tan pocos goles con jugadores como los que tiene. Es un equipo que saldrá de la parte baja de la clasificación, tiene talento y el demostrará" #BarçaCelta pic.twitter.com/LgDK5bqgNJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 8, 2019

Jornada 13 de La Liga: sábado 9 de noviembre

Eibar – Real Madrid (11:30 horas GT)

Barcelona – Celta de Vigo (14:00 horas GT)

