Shannon de Lima rompe el silencio y habla sobre su hijo con James Rodríguez

Shannon De Lima rompe el silencio con relación al nacimiento del hijo de James Rodríguez. Luego que la revista ‘Hola’ confirmara a la modelo Shannon De Lima como la madre del segundo hijo del futbolista James Rodríguez, surgieron numerosos comentarios ofensivos hacia la modelo, donde criticaban la forma en la que fue concebido Samuel, apuntando que De Lima optó por un vientre en alquiler para conservar su físico. Hace poco la venezolana utilizó sus redes sociales para responder a dichos comentarios, dejando en claro que no está en la obligación de dar detalles de su vida privada, aún más cuando se desconocen las verdaderas razones. ¿Qué les parece? #ShannonDelima #JamesRodríguez #Colombia #Venezuela #Elmundodelosfamosostv.