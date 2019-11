Sevilla busca los dieciseisavos de Europa League; Getafe enderezar su rumbo 

El Sevilla visita el jueves al Dudelange luxemburgués en la Europa League.

Y con ello, obtener una victoria que le dé el pasaporte a los dieciseisavos del torneo continental.

Sevilla, líder del grupo A con 9 puntos, cinco más que el segundo clasificado, el Qarabag azerbaiyano, busca una victoria que le certifique su pase a dieciseisavos de final.

En tanto, el Espanyol recibirá al Ludogorets búlgaro dentro del grupo H.

Y su intención será mantenerse líder del grupo. Además de encarrilar el pase a la siguiente fase.

Una victoria pondría al equipo español líder destacado de la llave, que ahora encabeza con un único punto de ventaja sobre su rival del jueves.

El tercer equipo español en lista, el Getafe, tratará de recuperar en Basilea, los tres puntos que el conjunto suizo le arrebató hace dos semanas en Madrid con su victoria 1-0.

Un triunfo permitiría a los 'azulones' volver a colocarse líderes del grupo C y encarrilar el pase a dieciseisavos.

Entre los otros grandes aspirantes, el Arsenal también busca este miércoles en el campo del Vitoria de Guimaraes un triunfo que podría certificar su pase a la siguiente fase de la Liga Europa.

Eso lo conseguirá siempre que el Standard de Lieja no le gane al Eintrach de Fráncfort en el otro partido de la llave F.

❤️ this @MatteoGuendouzi, @HectorBellerin, @LacazetteAlex, @seadk6, @LTorreira34 and @ReissNelson9 👏

"So how did you spend your Wednesday afternoon?"

Ball boy: pic.twitter.com/ARBgzBZtSE

— Arsenal (@Arsenal) November 6, 2019