Adolecente muere tras pasar horas jugando videojuegos

El adolescente, de quien se conoció padecía de trastorno del juego, aprovechaba sus vacaciones para pasar horas frente a su computadora.

Se trata del adolescente Piyawat Harikun, quien decidió sumergirse en un maratón de videojuegos el domingo por la noche.

Según información de la prensa de Tailandia, para los padres del joven era normal ver esto, pues él pasaba horas jugando.

Pasaba horas frente a su computadora, en Udon Thani, una ciudad en l norte de Tailandia, de donde su familia es originaria.

Según su padre, Jaranwit Harijun, el lunes ingresó a la habitación de su hijo, y lo encontró acostado sobre el teclado.

“Grité su nombre, le dije que se despertara. No pude notar que ya estaba muerto”, expresó Jaranwint.

