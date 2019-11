Manuel Rodas confiesa que pensó en dejar la Vuelta

A los 10 años Manuel Rodas solo soñaba con ser futbolista y jugar en el emblemático estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango, pero la vida le tenía deparado un futuro distinto.

Y hoy, 25 años después, Manuel Rodas hizo vibrar a los guatemaltecos al ganar una vez más la Vuelta Ciclística a Guatemala.

Pero no todo fue alegría en esta edición para Manuel, quien confesó que tras sufrir una caída en la cuarta etapa, el dolor en su hombro llegó a ser tan fuerte que pensó en abandonar la prueba.

Sin embargo, supo anteponerse al dolor y a los problemas con su bicicleta y conquistó su segundo título, tras sumar un tiempo total de 28 horas, 32 minutos y 49 segundos.

Además, Rodas se convirtió en el tercer guatemalteco que gana dos Vueltas a Guatemala; antes lo consiguieron Aureliano Cuque López y Edín Roberto Nova.

Has hecho historia con tu segundo título…

Estoy agradecido con Dios por la oportunidad, con mi familia por el apoyo, con Decorabaños y mis compañeros de equipo, ya que ellos hicieron todo el trabajo para que yo pudiera estar en este lugar.

Así celebraron en Quetzaltenango, el triunfo de Manuel Rodas en la Vuelta a Guatemala. / Jaime Soc

Hemos alcanzado la meta que nos propusimos, el reto para el próximo año será más grande.

¿Cuánto valió el sacrificio de dejar a tu familia por días?

Vale la Vuelta. Todo sacrificio y esfuerzo en la vida tiene su recompensa, ahora la estoy recibiendo personalmente, y todos los que integramos este equipo.

¿A quién dedicas el título?

La Vuelta se las dediqué a dos familiares que perdieron la vida. Una en un trágico accidente por la irresponsabilidad de un piloto que conducía ebrio y la otra falleció en Los Ángeles, California, por un cáncer terminal.

En más de una ocasión, Manuel dijo que el título fue por el esfuerzo de todo el equipo de Decorabaños. / Jaime Soc

También va para mis compañeros de equipo y para toda Guatemala, que está tan necesitada de logros como este.

¿Qué fue lo más difícil de esta edición?

El sobreponerme a la caída del cuarto día, realmente pensé que sería difícil continuar.

Tuve que irme a un centro médico para ver si no tenía fractura; afortunadamente no había, pero estoy pensando en evaluarme de nuevo, pues aún tengo dolor.

¿Pensaste dejar la Vuelta por el golpe?

Sí, ese día por la tarde estaba triste y frustrado, pero después que vimos que no había fractura decidí continuar, sabiendo que con medicamentos el dolor cedería.

Superaste la montaña…

Estoy muy contento porque he mejorado mucho en la montaña, logré superar la etapa reina que definía la Vuelta. Venían muy buenos escaladores.

Este año logré mejorar y eso me tiene acá como campeón, es fruto del sacrificio, ya que me dediqué a mejorar lo que me costaba.

¿Qué hablabas con Alfredo Ajpacajá tras cada etapa?

Desde que se marcaron las diferencias en la contrarreloj hablamos de que mientras yo soportara la montaña, íbamos a continuar así; si a mí se me complicaba subir, él era la segunda opción.

Afortunadamente logré resistir todas esas dificultades y logramos hacer ese uno, dos. Todo esto es gracias al trabajo en equipo, la unión y la armonía que existe.

¿Cómo viste el nivel de los extranjeros?

Muy bien, ha sido una Vuelta histórica con participación de equipos colombianos. Dos venían oficiales de Colombia, pero nos metieron “golito”, porque vino uno de Bolivia, con corredores colombianos, eso lo supimos un día antes, sabíamos que contra los que estuvieran teníamos que pelear y eso le dio más sabor.

¿Qué viene ahora?

Disfrutar del triunfo y descansar en lo que resta del año, luego pensar en lo que viene en el próximo, que hay Olimpiadas.

Guatemala tiene una plaza para ciclismo de ruta y seguramente estaremos en la pelea por esa plaza para representar a nuestro país en Tokio 2020.

¿Hay Manuel para rato o has pensado en el retiro?

Quiero ir a las Olimpiadas, el retiro no lo veo cerca aún, esperaré cinco años o un poquito más para seguir acá, mientras Dios me preste las fuerzas y me dé vida para poder hacerlo.

¿Qué hay que hacer para mejorar el ciclismo nacional?

Se debe continuar con lo que está haciendo actualmente el comité ejecutivo de la Federación Nacional de Ciclismo: Promover las carreras, hacer bonitas Vueltas como se hizo ahora, y apoyar a los atletas.

Promover las participaciones internacionales es importante, no se consigue el nivel solo entrenando, sino compitiendo, entre más se compite, más nivel se obtiene y eso se ha dado últimamente, por eso las diferencias en esta Vuelta fueron muy cerradas.