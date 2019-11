Canelo Álvarez y Sergey Kovalev, la pelea que acapara la atención en América 

El boxeador Canelo Álvarez aspira a ampliar su legado el sábado cuando suba dos divisiones de peso para enfrentar en Las Vegas a Sergey "Krusher" Kovalev, campeón de la categoría semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El mexicano de 29 años, rey del peso medio (52-1-2, 35 KOs), es considerado favorito en las apuestas por su velocidad y juventud.

Esto, frente a la experiencia y poderío de Kovalev.

🇺🇸 The #CaneloStore is in Las Vegas. Come for your official merch for the fight. #CaneloKovalev 🧢👕 pic.twitter.com/B7v7dFtSO6

Álvarez combatirá por primera vez desde una decisión unánime sobre Daniel Jacobs en mayo.

Mientras que Kovalev defendió con éxito su cinturón con un nocaut en el undécimo asalto del británico Anthony Yarde en agosto en Rusia.

Aunque Álvarez ha boxeado en múltiples divisiones, nunca antes había superado el límite del peso súpermedio, donde el año pasado sometió en menos de tres asaltos al británico Rocky Fielding.

Kovalev (34-3-1, 29 KOs) se antoja un rival bastante más complicado.

Incluso teniendo en cuenta que el veterano de 36 años ha mostrado claros signos de envejecimiento en algunas de sus salidas recientes, el ruso sigue siendo una amenaza.

🇲🇽 Hoy más que nunca demostraremos de que estamos hechos. Vamos por el cuarto campeonato.

🇺🇸 Today more than ever we will prove what we are made of. Let's go for the fourth championship. #CaneloKovalev @DAZN_USA 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/Orfj7xFF0s

— Canelo Alvarez (@Canelo) November 2, 2019