VIDEO. Hugo "el loco" Gatti critica el nivel de juego de Messi

El argentino, Lionel Messi volvio a tener una excepecional actuación en la liga española en el partido contra el Valladolid

Los culés derrotaron a los pucelanos 5-1 con doblete de Messi, los otros anotadores fueron: Clement Lenglet, Arturo Vidal y Luis Suárez.

Con este resultado los blaugranas se posicionaron como primer lugar de la tabla momentáneamente.

Barça (C. Lenglet 2', A. Vidal 29', L. Messi 34' 75', L. Suárez 77') cruise past Valladolid (Kiko Olivas 15')! #BarçaValladolid pic.twitter.com/QCx0cbG0ko

El exguardameta Hugo “el loco” Gatti criticó fuertemente a Lionel Messi en el famoso programa El Chiringuito.

Gatti habló de las pobres actuaciones de Messi con la selección y lo comparó con Cristiano Ronaldo.

Además afirmó que Di María es mejor jugador en la selección antes que el futbolista del Barcelona, fueron algunos de los temas tocados por el argentino en el programa.

🗣️ "Entre CRISTIANO y MESSI, me quedo con @Cristiano ". #GATTI se mojó en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/Lg6Y2nAkkS

El argentino no se guardó nada al criticar a su compatriota y sus actuaciones con el combinado nacional.

“Parece que soy anti-argentino, anti-Messi, pero Messi, hasta que no juegue bien los partidos difíciles, será un Messi local, nada más. Cuando tenga las pelotas de decir ‘me voy al Real Madrid y quiero demostrar que soy el mejor’, como hizo Cristiano Ronaldo, será el mejor. Sino será uno más”, comenzó su análisis el exarquero de Boca.

Gatti comparó a Ángel Di María y a Lionel Messi, afirmando que el jugador del Paris Saint-Germain es más que el "10" del Barcelona en el combinado nacional.

“Las últimas dos Champions League que jugó Messi no tocó el balón, y con Argentina tampoco tocó el balón. Es más Di María que Messi. Esa es la realidad, y no tiene que doler”, fue una de las fuertes frases de Gatti.

Una de las frases más polémicas que se dio en el programa se dio cuando "el loco" comparó a Messi con Maradona.

Este argumento que "al lado de Maradona, Messi no existe", palabras que incendiaron las redes sociales.

✍️ Gabriel Omar Batistuta: "Maradona fue el mejor de todos. Técnicamente no sé si es tan bueno como Messi. Pero en cuanto al carácter, influía más en el juego de lo que lo puede hacer Messi jugando. Leo es el mejor del mundo; de la historia el mejor es Maradona". 🤔 ¿Coincidís? pic.twitter.com/374txKx662

"En partidos grandes no lo vi. Ojalá gane el Mundial con Argentina y que me tape la boca a mí y a la mayoría de los argentinos. Al lado de Maradona no existe Messi”, culminó el argentino.