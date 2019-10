La caravana multicolor recorre las calles de la Tierra de Dios

La calurosa tierra de Puerto Barrios en Izabal es el escenario para la segunda etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2019.

Donde 102 ciclistas continúan con el sueño de hacer su mejor actuación en el evento internacional.

“La Tierra de Dios” verá como la caravana multicolor recorrerá un circuito de 125.5 kilómetros entre Puerto Barrios y Morales, Izabal.

Durante dichos kilómetros, la organización dispuso colocar 3 Metas Volantes.

Actualmente dichas metas son lideradas por el peruano Alonso Gamero (10 puntos).

Los premios estarán en el cierre de la segunda, cuarta y sexta vuelta, para tener su punto final frente a la Municipalidad de Morales.

Los ciclistas tendrán una salida neutralizada hasta llegar al Malecón de Puerto Barrios, donde estará el punto de partida.

La etapa 1 fue ganada por el guatemalteco, de Ópticas Deluxe, Julio Padilla.

Tras una exhaustiva etapa de 204 kilómetros de San Benito, Petén, para Río Dulce en Morales, Izabal.

Pero durante la primera alargada fue Alonso Gamero quien se hizo de dos Volantes y un premio de Montaña.

1. Alonso Gamero (PER): 10 puntos

2. Julio Padilla (GUA): 5 puntos

3. Brayas Ríos (PER): 5 puntos

4.Dorian Monterroso: (GUA): 3 puntos

5. Alain Quispe (PER): 3 puntos

