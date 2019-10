VIDEO. Impactante accidente en la primera etapa de la Vuelta Ciclística 

No todo fue alegría y diversión en el cierre de la primera etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala, la cual tuvo su meta en Río Dulce, Morales, Izabal.

Primero fue la caída de un ciclista de la Asociación de Quiché en los primeros kilómetros de competencia, pero que inmediatamente se incorporó al pelotón y terminó la etapa.

Posteriormente, vino uno de los momentos más dramáticos.

Se trata de la caída aparatosa que tuvo el ciclista Luis de la Roca, del Team Australian Sacatepéquez.

Todo ocurrió por la imprudencia de un señor que no respetó el espacio de los ciclistas y terminó siendo embestido por De la Roca.

El incidente ocurrió en el último kilómetro de competencia, cuando el pelotón principal estaba ingresando a Río Dulce.

En el momento más tenso de la competencia aparece un señor con un costal sobre su espalda, y sin medir el peligro, se paseó por la orilla donde estaban haciendo el recorrido los ciclistas.

Luego, cuando el hombre, que no fue identificado, le dio la espalda a los ciclistas, apareció Luis e impactó con su bicicleta en la espalda del señor.

Ambos salieron expulsados un par de metros debido a la velocidad que traía el ciclista al momento de la colisión.

Más adelante, el ciclista fue asistido y logró llegar a la meta. Se espera que este jueves sea parte de la segunda etapa.

El guatemalteco Julio Padilla, del equipo Ópticas Deluxe, fue el vencedor de la primera etapa, que tuvo en gran parte de la competencia al peruano Alonso Gamero como la principal figura.

Padilla ingresó en el primer lugar y acumuló un tiempo de 04:45:07 horas.

Posteriormente ingresaron: Alonso Gamero (PER), Dorian Monterroso (GUA), Hugo Ruiz (PER) y José Canastuj (GUA), todos con el mismo tiempo que Padilla.

Por su parte, Alonso Gamero terminó como líder en la clasificación de la General de Montaña (4 puntos) y Volantes (10 puntos).

1. Alonso Gamero (PER): 10 puntos

2. Julio Padilla (GUA): 5 puntos

3. Brayas Ríos (PER): 5 puntos

4.Dorian Monterroso: (GUA): 3 puntos

5. Alain Quispe (PER): 3 puntos

