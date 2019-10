Dónde ver los partidos de la Serie Mundial 2019

Después de conocerse a los equipos que ganaron las series de campeonato de la Liga Nacional y Liga Americana, todo está listo para que inicie la Serie Mundial.

Los Astros de Houston y Nationals de Washington comenzarán este martes sus enfrentamientos para definir al nuevo campeón de las Grandes Ligas.

Astros regresan después de dos años, mientras que para el equipo de la capital estadounidense será la primera ocasión que dispute el título.

Los canales que transmitirán la Serie Mundial de las Grandes Ligas serán ESPN y Fox Sports.

Por aparte, podrá seguir el minuto de cada uno de los partidos a través de nuestra cuenta en Twitter: https://twitter.com/Deportes_PN.

Our caps are in the best shape of their lives.#STAYINTHEFIGHT pic.twitter.com/Pc5kNo0SIN

— Washington Nationals (@Nationals) October 22, 2019