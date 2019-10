Alejandro Díaz pide disculpas por su expulsión

El futbolista Alejandro Díaz fue uno de los protagonistas del Clásico 308, al anotar el gol de la victoria ante Comunicaciones, pero también por salir expulsado en la celebración del mismo.

Previo al gol, el cual se dio a los 87 minutos, Díaz había sido amonestado a los 86’ por el árbitro Walter López.

Luego, Díaz aprovechó una triangular elaborada por los jugadores ediles para rematar a la altura de la medialuna del área grande con su pierna derecha y marcar un golazo.

José Calderón fue testigo del derechazo de Díaz y de la victoria escarlata, que lo consolida en el primer lugar.

Celebración polémica

Tras el gol, Díaz se quitó la camisola y fue a festejar ante la afición de Comunicaciones, desatando en ese momento un descontento generalizado, que incluyó lanzamiento de objetos y la invasión de un aficionado.

#Clásico308 | La celebración de Alejandro Díaz provocó malestar en aficionados albos que lanzaron de todo tipo de objetos al terreno de juego. Vía: @MSandoval_EUD@CremasOficial 0-1 @Rojos_Municipal 👉 https://t.co/I82g3heFQg pic.twitter.com/kZLta0bnrY — Deportes Publinews (@Deportes_PN) October 20, 2019

El árbitro López le mostró la segunda amarilla a Diaz por haberse retirado parte del uniforme y salió expulsado.

La expulsión de “el Gambetita” Díaz fue la tercera en el partido.

Previamente habían sido expulsados Alejandro Galindo y Maximiliano Lombardi por los cremas.

Así fue escoltado el “gambetita” Alejandro Díaz tras anotar el gol y luego ser expulsado por quitarse la camisola en el festejo. El equipo ⁦@Rojos_Municipal⁩ ganó 1-0 el #Clasico308 1-0 sobre ⁦@CremasOficial⁩ . Fecha 13 del #Apertura2019 ⁦@Deportes_PN⁩ ⁦ pic.twitter.com/hgG1WnxkOC — Omar Solís (@OSolis_PN) October 20, 2019

Alejandro Díaz pide disculpas

En la conferencia de prensa, el jugador de Municipal pidió disculpas a sus compañeros de equipo por haberlos dejado con un jugador menos.

“Quiero pedirle disculpas a mis compañeros por dejarlos con un hombre menos”, dijo el autor del gol.

Añadió: “Gracias a Dios se logró el objetivo de ganar los tres puntos. Estoy contento por el triunfo”.

#Clasico308 | Alejandro Díaz dice estar contento por la victoria y aprovechó el tiempo para pedir disculpas a sus compañeros por la expulsión. Vía @MSandoval_EUD 👉 https://t.co/I82g3heFQg pic.twitter.com/ZFslYx3gcf — Deportes Publinews (@Deportes_PN) October 20, 2019

Respecto a la celebración, Díaz expresó: “Sinceramente me salió del alma. No lo pensé. Si hubiese sido más consciente no lo hubiese hecho”.

Díaz: “Salió en el momento, uno no lo piensa. Lamentablemente me costó la expulsión. Me servirá para el futuro para no volverlo a repetir”.