VIDEO. Las conmovedoras palabras de Michael Jordan al inaugurar un hospital

Hay deportistas que luego de su retiro o incluso en su carrera deportiva buscan apoyar distintas causas.

Tal es el caso de Michael Jordan, desde su mejor época en los Chicago Bulls siempre apoyó a las buenas causas.

El exbasquetbolista es considerado uno de los mejores de la historia, junto a jugadores de la talla de Kareem Abdul Jabbar, Irvin "Magic" Johnson, entre otros.

(1990) This Michael Jordan finger roll is a work of beauty. 🔥🍇 pic.twitter.com/ZFso4N6Kzs

Michael Jordan construyó un hospital en Charlotte, Carolina del Norte, que será para las personas más necesitadas de la zona.

El centro médico tuvo un costó de alrededor de 7 millones de dólares, que fueron financiados por él.

El establecimiento hospitalario se llama Clínica Médica Familiar Michael Jordan de Novant Health y está ubicada en una de las zonas más vulnerables de la sociedad.

Michael Jordan got emotional while unveiling the first of two medical clinics he and his family funded in Charlotte.

The clinics will provide medical care to underprivileged members of the community. https://t.co/y2C6wd0X64 pic.twitter.com/SaPMAbRzfG

— AP Sports (@AP_Sports) October 17, 2019