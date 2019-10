Hijo de Samuel Eto'o se pierde el Mundial Sub 17 por un “decreto presidencial” 

Brasil acogerá del 26 de octubre al 17 de noviembre del presente año el Mundial Sub 17.

Campeonato mundial que no contará con la participación de Ansu Fati ni Etienne Eto'o.

Este último por una situación relacionada a un decreto presidencial de Camerún.

El hijo de Samuel Eto'o que juega en las inferiores del Mallorca de España no será parte de dicha competencia de la FIFA debido a un decreto presidencial de 2014, informa el diario español Marca.

En aquel año, Paul Biya, presidente de Camerún desde 1982, firmó un decreto que prohibía que las selecciones nacionales Sub 15 y Sub 17 tuviesen jugadores que actuaban fuera de Camerún.

El seleccionador de Camerún, Thomas Libiih, expresó su deseo de contar con futbolistas que jueguen fuera del país.

Y por ello, envió un carta al presidente de la Federación, Seidou Mbombo Njoya.

Sin embargo, el decreto presidencial no se cambió.

Coach Thomas Libiih🇨🇲 acerca de los jóvenes que actúan en el exterior "No puedo ir más allá de un decreto presidencial. La gran responsabilidad recae en FECAFOOT. Será una pena para los niños. Pero no puedo hacer lo contrario." #U17WC #Brasil2019 pic.twitter.com/Y9MnvYt2XN

Ante ello, Etienne Eto'o, que ya estaba en Brasilia, Brasil, con su selección, deberá regresar a España y seguir su competencia con Mallorca.

Ese mismo caso le afecta al futbolista Barel Fotso de la Roma de Italia.

#Camerún 🇨🇲 Finalmente Etienne Eto'o, hijo de Samuel, no podrá estar en el Mundial Sub 17 de Brasil 🇧🇷. Se queda afuera por un decreto firmado por Paul Biya en 2014 que impide a los seleccionados Sub 15 y Sub 17 contar con jugadores del exterior https://t.co/8ruVuFITyn pic.twitter.com/dhHBvMzDlF

