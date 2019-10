Fallece boxeador por graves lesiones cerebrales después de una pelea

El mundo del boxeo y del deporte en general se encuentra de luto ante el triste fallecimiento de Patrick Day.

Day falleció la noche del miércoles a causa de fuertes lesiones cerebrales que sufrió en su última pelea, el pasado sábado.

El boxeador había quedado en coma después de ser noqueado y sufrió convulsiones de camino al hospital.

Lou DiBella, promotor de la pelea del pasado sábado confirmó el deceso del boxeador estadounidense la noche del miércoles.

Day, de 27 años de edad, había sido sometido a una cirugía cerebral de emergencia el sábado por la noche después de ser noqueado por Conwell en un combate de peso súper welter en el Winstrust Arena.

El boxeador estaba inconsciente cuando abandonó el ring en camilla y fue trasladado en ambulancia, donde sufrió una convulsión y necesitó un tubo de respiración una vez llegó al hospital.

El promotor Lou DiBella espera que las autoridades de boxeo tomen en cuenta este precedente para evitar futuros incidentes.

Afirma que los boxeadores son propensos a sufrir lesiones cerebrales permanentes pro no tener la debida protección.

@CharlesConwell I’m glad you’ll fight on. What happened is not your fault. Our sport is a brutal one. But we all know that this outcome was not one in which you were seeking. Warriors inside the ring and human beings outside of it. https://t.co/Ug0z6377Em

— Mykal(Michael) Fox (@ProfessorMyke) October 17, 2019