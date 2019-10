Luis Carlos Rivero: "Es triste no tener apoyo"

El atleta originario de San Marcos, Luis Carlos Rivero, sigue cosechando triunfos en el extranjero, a pesar de que gran parte de su éxito lo ha conseguido por sus propios medios.

Contra todos los pronósticos, Rivero ganó el domingo el Medio Maratón de Múnich, en Alemania, carrera que terminó en el Estadio Olímpico, con capacidad para más de 69 mil espectadores.

Publinews conversó con el atleta a su llegada a Guatemala después de haber permanecido durante casi un mes en territorio alemán.

Omar Solís

Rivero es uno de los fondistas más destacados de Guatemala: En su palmarés figuran dos primeros lugares en el Maratón de Miami.

También compitió en el Mundial de Atletismo de Londres 2017, en los Países Bajos y aunque su gran meta es llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio, no está seguro de conseguirlo, pues cuenta que no tiene apoyo institucional.

¿Cómo viviste la prueba de Múnich?

Tuve que salir en el tercer kilómetro a buscar la competencia, después de un análisis que hice, porque había dos alemanes que iban compitiendo juntos, entonces busqué pegármeles porque al ir trabajando juntos podían dar una sorpresa. Gracias a Dios me resultó, y el triunfo se vino para Guatemala.

¿Qué sentiste al podio?

Fue algo espectacular porque la competencia cerró en la pista del Estadio Olímpico de Múnich, donde en 1972 vieron desfilar a varios corredores a nivel internacional.

Omar Solís

El haber ganado una carrera en ese estadio, que estaba casi lleno, me hizo sentir muy agradecido. Escuchar el himno de tu país afuera es algo que te marca para siempre.

¿La exigencia de la carrera es fuerte?

El Medio Maratón de Múnich congrega a los mejores corredores de ese sector de Alemania, todos quieren ganarla porque es la carrera de Baviera.

¿Recibiste apoyo para ir a Alemania?

Pedí ayuda a la Federación de Atletismo y al Comité Olímpico Guatemalteco y se me negó.

Hice el viaje por mis propios medios. Cubrí todos los gastos y personas entusiastas me apoyaron. Tengo un amigo en Múnich que me hospedó en su casa.

¿Crees poder ir a los Juegos Olímpicos?

Lamentable y tristemente, la clasificación a los Juegos Olímpicos es un sueño familiar y personal pero no es un sueño institucional porque, si fuera así, en cuanto les dije (Federación de Atletismo) que iría a Berlín a buscar la marca, ellos me hubieran dado el apoyo.

Lo que sigue es pedir apoyo a inicios del otro año y si no me lo dan, nuevamente tendré que ver qué logro por mis propios medios.

¿Has pedido apoyo al Comité Olímpico?

Cuando yo me acerco al Comité Olímpico lo que me dicen es que todo debe ser por medio de la Federación.

Ellos me escuchan, pero no me pueden aceptar solicitudes y cuando voy a la Federación me indican que es el Comité Olímpico.

Es triste lo que me hacen porque tengo un currículum más o menos aceptable, qué pasará con los atletas que están iniciando…

¿Ha sido así siempre o solo en esta ocasión?

Estoy agradecido con la Federación y con el Comité Olímpico, sí me han apoya- do en ocasiones anteriores, pero si fallas en un evento ya no eres buen atleta para las autoridades; debes hacer otra cosa importante para que vuelvan a confiar en ti.

Hiciste la marca para ir a los Panamericanos de Lima, ¿por qué no fuiste?

Seré sincero, tenía marca para asistir pero no fui. Es un tema que todavía me causa molestia porque debería de haber ido, pero la Federación llevó a otros dos corredores.

Cualquiera de los tres pudimos haber ido pero al final fueron ellos.

¿Sabes por qué la Federación tomó esa decisión?

Ellos se basan en un ranquin que publica la Organización de los Juegos Panamericanos, y yo en la temporada estaba mejor ranqueado, el corredor que fue tenía marca del año pasado y la mía era de este, era actual.

Según ellos, él estaba antes que yo y le tocaba ir, concluyó la Federación.

¿Qué viene para ti en lo que resta del año?

Todavía tengo una competencia en Costa Rica el 17 de noviembre (medio maratón) y posiblemente participe en la San Silvestre, ya sea en Quetzaltenango o en la capital.

¿El próximo año irás al Maratón de Boston?

Me inscribió un amigo que sabe toda mi situación y sería una “opción B” si no participo en los Juegos Olímpicos. Para cualquier corredor de maratón de Guatemala, el sueño es correr en Boston.

Lo veo como un gran honor y un orgullo. Esta carrera debe estar en el currículum de cualquier maratonista.