Roger Federer buscará el único gran título que le falta en la vida

A pesar de su edad, 38 años, Roger Federer anunció que buscará el único trofeo que le falta.

Y es que el suizo dijo que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la con la esperanza de lograr la medalla de oro en individuales.

Este es el único gran título que no ha podido conseguir a lo largo de su exitosa trayectoria.

"He debatido con mi equipo durante varios meses, sobre lo que debería hacer en el verano de 2020, tras Wimbledon y antes del US Open", dijo.

"Al final mi corazón me dice que dispute los Juegos Olímpicos de nuevo", declaró en una exhibición de uno de sus patrocinadores.

La leyenda suiza, de 38 años, ganó el oro olímpico en dobles con Stan Wawrinka en Pekín 2008.

