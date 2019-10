VIDEO. Boxeador queda en coma después de haber sido noqueado

El boxeador estadounidense Patrick Day fue hospitalizado este sábado tras sufrir un brutal nocaut por parte de Charles Conwell.

La cadena DAZN informó que Day salió del cuadrilátero en camilla para ser trasladado al hospital más cercano.

Sin embargo se vivieron momentos de tensión cuando Day sufrió una convulsión al ser trasladado en ambulancia.

Patrick Day se encuentra en estado "extremadamente crítico" y lucha por su vida tras caer en coma, luego de recibir un brutal nocaut.

Day sufrió una "lesión traumática" y fue sometido a una cirugia cerebral de emergencia el sábado por la noche después de ser noqueado por Conwell.

Thoughts are with Patrick Day who was just carried out on a gurney following this brutal KO at the hands of Charles Conwell #boxing #UsykWitherspoon pic.twitter.com/jiONXfU9Oc

El promotor de la pelea Lou DiBella se pronunció sobre el estado de salud de Day y como se encontraba después de la cirugía.

Además agregó de que ha recibido varias llamadas de boxeadores y gente relacionada con el medio,

DiBella agradece la gran cantidad de apoyo hacia Day, que está batallando por su vida.

El boxeador se pronunció en la red social Twitter, con un conmovedor mensaje a su compañero de profesión.

En el mensaje se lee que "sigan orando" por Pat y que agradece todas las muestras de apoyo.

My thoughts and deepest prayers are with Patrick Day and his family right now. His family will provide further information at the appropriate time. Please keep Pat in your prayers 🙏 #prayforpatrickday pic.twitter.com/azdceu1dd2

