El ruso Daniil Medvedev se queda con el Masters 1000 de Shanghái

El alemán Alexander Zverev no tenía palabras más halagadoras para felicitar al ruso Daniil Medvedev, quien le derrotó este domingo en la final del Masters 1000 de Shanghái por 6-4 y 6-1.

"Eres probablemente el mejor jugador del mundo en este momento", le dijo Zverev a Medvedev.

En ausencia del español Rafael Nadal, No. 2 del mundo, la nueva generación ha asaltado el poder en Shanghái.

Al deshacerse en cuartos de final del serbio Novak Djokovic, No. 1, y defensor del título; y del suizo Roger Federer (No.3).

Foto AFP | Daniil Medvedev gana el Masters 1000 de Shanghái

Además de Medvedev (No. 4 a los 23 años) y Zverev (No. 6 con 22 años), el griego Stefanos Tsitsipas (No. 7, de 21 años) y el italiano Matteo Berrettini (No. 13, de 23 años) coparon las semifinales.

Y fue el ruso quien confirmó su estatus de jugador más en forma de la segunda mitad de la temporada.

Luego de eliminar en semifinales a Tsitsipas, contra el que nunca ha perdido, Medvedev dominó con facilidad en 73 minutos a Zverev, un jugador al que todavía no había batido.

"¡Menuda noche! Ustedes (el público) me han dado la buena energía para ganar este torneo, ¡muchas gracias!", exclamó el ruso.

Seis finales alcanzadas; con tres triunfos

Daniil Medvedev ha alcanzado las finales de los seis torneos que ha disputado desde su eliminación en Wimbledon, celebrando tres.

Además de Cincinnati, primer Masters 1000 que sumó a su palmarés el pasado agosto, y Shanghái este domingo, el moscovita se impuso en el torneo de San Petersburgo, y jugó las finales de Washington, el M1000 de Montreal y el US Open.

En esos dos últimos torneos fue vencido por Nadal, gran ausente de la gira asiática, con contundencia en Canadá y más ajustadamente en Flushing Meadows.

Ganador en Sofía a principios de año, Medvedev es el jugador con más victorias (59) y con más finales disputadas (9) este año.

El ruso se ha llevado 29 de sus 32 últimos enfrentamientos y lleva nueve triunfos sin ceder un set.

Foto AFP | Daniil Medvedev es actualmente el número 4 del mundo a sus 23 años

Daniil Medvedev recibe alagos de Zverev

"Has estado en seis finales seguidas, eres realmente el mejor", declaró al final del partido Zverev, que no había perdido contra el moscovita en sus cuatro enfrentamientos previos.

Luego de una temporada -y especialmente un verano boreal- alejado del nivel que le hizo ganar tres Masters 1000 (Canadá y Roma en 2017, Madrid en 2018), elevándose como líder de esta 'NextGen' llamada a suceder a Djokovic, Nadal y Federer, Zverev rindió a gran nivel en Shanghái.

Foto AFP | Daniil Medvedev celebró en Shanghái

