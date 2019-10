Sergio Ramos supera ante Noruega récord impuesto por Iker Casillas

El defensor Sergio Ramos superó al portero Iker Casillas como el futbolista español con más partidos disputados en la Selección de España: 168 contra 167 participaciones.

Ramos debutó con España el 26 de marzo de 2005 en un amistoso donde los españoles se impusieron 3-0 a la selección de China.

Aquel día, Ramos debutó con 18 años y 361 días.

Estos son los españoles con más participaciones en la selección absoluta:

Listos para un partido especial. Con la ilusión de la primera vez.

Ready for a special match. Still with the same hunger as the first time.#VamosEspaña 🇪🇸 pic.twitter.com/8RiOHntUt8

— Sergio Ramos (@SergioRamos) October 11, 2019