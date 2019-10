VIDEO. La maratón tiene un solo nombre: Eliud Kipchoge 

Los kenianos recibieron con un inmenso orgullo la hazaña de Eliud Kipchoge.

Que este sábado se convirtió en el primer hombre en correr un maratón en menos de dos horas.

Fue así, como en la gran ciudad de Eldoret, oeste de Kenia, donde el corredor de 34 años vive con su esposa y sus tres hijos.

Más de un millar de aficionados siguieron en directo en una pantalla gigante la carrera, organizada en Viena, Austria.

En un estado de excitación febril, la multitud seguía al campeón, que devoraba los kilómetros rodeado por un grupo de liebres de alto nivel.

Luego explotó cuando Kipchoge superó la meta con un cronómetro de 1 hora, 59 minutos y 40 segundos, lanzando al aire gorras y botellas de agua.

También se instaló una pantalla gigante en Nairobi.

Mientras que todas las cadenas de televisión kenianas, públicas y privadas, retransmitieron la carrera en directo y en su integralidad.

El presidente keniano Uhuru Kenyatta rápidamente envió "calurosas felicitaciones" al campeón.

"Lo has hecho, has escrito la historia, haciendo que Kenia esté orgullosa", añadió.

Today we went to the Moon and came back to earth! I am at a loss for words for all the support I have received from all over the world.

Thank you to all who gave me the opportunity. Asante. pic.twitter.com/0HTVBjB6YY

— Eliud Kipchoge (@EliudKipchoge) October 12, 2019