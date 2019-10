México debuta a lo grande en la Liga de Naciones Concacaf 2019

Con doblete de José Macías (45' y 53'), y goles de Uriel Antuna (24'), Hirving Lozano (60') y Héctor Herrera (70'), la selección de México venció de visitante a Bermuda 1-5.

Por la actividad del Grupo B de la Liga de Naciones A de Concacaf 2019.

Descontó Nahki Wells (57').

Y con ello tuvo un debut explosivo para sumar sus primeros tres puntos, y Bermudas se quedó con dos; Panamá es líder con cuatro unidades.

El próximo martes, el equipo azteca enfrentará a la escuadra canalera en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Luego de 20 minutos de causar malestar en su entrenador argentino Gerardo Martino por no ejercer el control en la cancha, México consiguió el primer gol.

Lozano filtró un pase por el centro y el defensa Jaylon Bather no pudo cortar la pelota hacia el 'Brujo' Antuna, que eludió con tranquilidad al portero Dale Eve y firmó el 1-0 con un toque suave dentro del área chica.

México no supo crecerse después del gol, pero a escasos segundos del descanso encontró el 2-0. Cristian Calderón bajó el balón con la cabeza para que Macías marcara con un remate en el corazón del área.

En su primer ataque del tiempo complementario, el 'Tricolor' llegó al área bermudeña por el centro. El guardameta rechazó un disparo de Antuna y Macías aprovechó el rebote para hacer el 3-0.

El descuento cayó de inmediato. Wells ejecutó una media vuelta en el área tras recibir una pelota a ras de pasto tras el cobro de un córner por izquierda.

'Chucky' Lozano aumentó la ventaja a 4-1 con un disparo cruzado dentro del área tras recibir un largo pase de Herrera.

México desperdició un penalti al 66, cuando Lozano estrelló la bola en el poste derecho.

Para sentenciar el 5-1, Herrera disparó desde el costado izquierdo del área y colocó el balón al segundo palo.

Con un triplete de Weston McKennie la selección de Estados Unidos goleó 7-0 a su similar de Cuba en partido de la Liga de Naciones de la Concacaf ante 13 mil espectadores en Washington.

Los goles estadounidenses fueron marcados por McKennie (1',5' y 13'), Jordan Morris (9'), Joshua Sargent (40'), Christian Pulisic (62'), mientras que el cubano Dario Ramos (37') registró un autogol.

