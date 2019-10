Sadio Mané opaca el centenar de partidos de Neymar con Brasil

El partido número 100 de Neymar Jr, con la selección brasileña se vio opacado con una sensacional actaución de Sadio Mané.

Mané hizo estragos en la defensa brasileña, que poco pudo hacer para parar al atacante del Liverpool.

Sin embargo Brasil sacó un valioso empate en el encuentro de carácter amistoso que se disputó en el Estadio Nacional de Singapur.

Un Brasil repleto de sus mejores estrellas no pudo pasar del empate contra la sorpresiva selección de Senegal.

Los senegaleses ya habían dado la sorpresa en Rusia 2018 y hoy trataron de darla contra la 5 veces campeón del mundo, Brasil.

Brasil salió al ataque desde los primeros minutos, con una ofensiva comandada por Neymar Jr, Gabriel Jesús y Roberto Firmino.

Y fue este último que pasados los 9 minutos puso el primero para el cuadro brasileño, después de una gran vaselina sobre el guardameta senegalés.

Sin embargo los senegaleses no se vieron afectados por el gol ya que se voclaron al ataque y se vieron mejores que el combinado brasileño.

Y esa superioridad la supieron aprovechar cuando 44 minutos, Sadio Mané provocó un penal.

Famara Diédhiou puso el empate para los senegaleses desde los 11 pasos, con un gran cobro.

1-1 now. Sadio Mane sprints past Dani Alves and Marquinhos, and was eventually fouled in the box. Famara Diedhiou converts the penalty🤩. pic.twitter.com/slc2bALCIo

— @Leila🇸🇴-🇧🇪 (@Huda55910060) October 10, 2019