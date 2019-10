Neymar habló sobre el poder de Messi en el Barcelona

La dupla de Lionel Messi y Neymar Jr, es una de las mejores que ha existido en la última decada.

A ellos se le agrega el potencial en ofensiva que tiene el ariete uruguayo, Luis Suárez, juntos formaron un tridente temible hace algunas temporadas.

Sin embago como todo buena historia, todo tiene su fin y el mejor tridente en la histoira del Barcelona no fue la excepción.

El brasileño habló en conferencia de prensa y tocó varios temas, entre ellos, su pasado en el Barcelona y su misión para ser el mejor del mundo.

Neymar confesó que en el Barcelona, el que manda en el vestuario es Lionel Messi y se hace lo que el dice.

Pero el brasileño no habló únicamente sobre su pasado en el Barcelona y su relación con Lionel Messi.

El jugador del PSG, mencionó el motivo por el cual no estuvo en la terna final de los premios "The Best".

Neymar afirma que las lesiones "pasaron factura" y el estar mucho tiempo inactivo lo mermó físicamente.

Neymar says he is happy in PSG and warns that he will be among the best in the world if he plays all season🔥 pic.twitter.com/D5LXNYq4q7

