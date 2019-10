VIDEO. La escalofriante lesión de Hugo Lloris que hará que se pierda el resto de la temporada

El guardameta francés, Hugo Lloris se perderá el resto de la temporada por una grave lesión en su brazo izquierdo.

Lloris salió en camilla y con oxígeno del partido entre el Brighton & Hove Albion vs el Tottenham Hostpur.

La escalofriante lesión se dio justo cuando el equipo local anotó el primer gol del partido.

El guardameta francés duró únicamente dos minutos en el terreno de juego dada la gravedad de la lesión.

El fuerte momento se dio después de que el equipo local en una jugada a balón preparada anotara el gol.

Lloris no pudo sostener el balón después de un centro y al momento de caer, toda su fuerza recayó en su codo izquierdo.

En el video se muestra el fuerte momento donde el francés se quiebra el brazo y pide la aydua de las asistencias médicas.

This is horrible 😭😭 look how he broke his left arm. Get well soon Hugo Lloris pic.twitter.com/WA046jKk4e

— 🇬🇭armah ひ (@awww_ghostTears) October 5, 2019